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СКФУ для нужд экономики Северного Кавказа ввел более 50 программ подготовки
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СКФУ для нужд экономики Северного Кавказа ввел более 50 программ подготовки 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) за пять лет внедрил 52 образовательные программы, на которых готовят специалистов для экономики и промышленности Северного Кавказа.
«Как федеральный университет, мы можем в полной мере использовать свое право на разработку и внедрение новых образовательных программ высшего образования с учетом особых требований работодателей. В 2012—2017 годах в образовательный процесс были внедрены 52 новые образовательные программы высшего образования, разработанные с учетом востребованности в приоритетных отраслях экономики СКФО», — рассказала в интервью ТАСС ректор вуза Алина Левитская.
Как пояснила ректор, вуз заключает соглашения с отдельными предприятиями, на базе которых создаются кафедры, а сотрудники компаний принимают участие в подготовке специалистов. Выпускникам таких кафедр обычно позже предлагают работу на предприятиях. «Сейчас у нас около 7 тысяч договоров с работодателями. Даже если какие-то из них остаются мало реализованными, в части практико-ориентированности все эти предприятия являются для нас базами практик. Студенты с первого курса имеют возможность прохождения практики на реальных предприятиях», — подчеркнула Левитская.
В СКФУ сейчас действуют образовательные программы по 156 направлениям, причем доля программ в области инженерного дела, технологий и технических наук составляет 42%. В рамках отдельных приоритетных проектов университет готовит кадры для туристического кластера, пищевой промышленности, энергетики, фармацевтического и химического кластера.
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