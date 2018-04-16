Имя нового директора школы № 1 объявили в Вологде

Руководить образовательным учреждением с углубленным изучением английского языка будет Светлана Ригина, которая сейчас занимает должность замдиректора по воспитательной работе в гимназии № 2. О назначении сегодня заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов на пресс-конференции. Документы с новым директором школы №1 подпишут на этой неделе.

«При подборе кандидатуры мы руководствовались профессионализмом и степенью авторитета педагога, на протяжении многих лет школа подготавливает выпускников для лучших вузов страны, и нужно поддерживать заданную планку. Светлана Ригина является кандидатом педагогических наук, имеет ученую степень и звание почетного работника общего образования, дважды «Учитель года» регионального этапа конкурса. Поручение об оформлении документов о приеме на работу я дам сегодня», — рассказал журналистам Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, бывший директор школы № 1 Ирина Смирнова была уволена в начале апреля, поводом послужило происшествие на территории учреждения. Ледяная глыба с крыши здания на Зосимовской, 1, упала на 10-летнего ребенка. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает, он идет на поправку, ситуацию лично отслеживает Мэр Вологды Сергей Воропанов.