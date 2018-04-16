Британка запускает первый Университет креативных индустрий

17 апреля на базе 4 школ (МАРШ, МШК, БВШД, Scream School) состоится запуск нового Университета креативных индустрий Universal University, который будет готовить специалистов коммуникационных специальностей нового формата.

В рамках презентации Университета будет представлен новый проект — Московская школа коммуникаций MACS.

В рамках презентации учредители проекта расскажут о том:

как построить успешный частный университет;

что представляет собой эффективная образовательная платформа;

каковы перспективы развития креативной экономики в России

каким должен быть менеджмент в современном образовании.

Новые проекты Университета, которые будут запущены в Университете в этом году:

Московская школа коммуникаций MACS;

Московская школа музыки;

первый Бизнес-инкубатор для креативных индустрий.

Спикеры — основатели Университета:

Александр Аврамов — предприниматель в сфере образования. Основатель Британской высшей школы дизайна. Руководитель Консорциума школ с 2003 до 2015 года.

Игорь Ганжа — один из главных креативных специалистов российской рекламы. Академик Российской академии рекламы. Разрабатывал рекламные кампании для Mercedes-Benz, Bosсh, Sun Microsystems, IBS, Philip Morris , Electrolux, «Русский Алюминий» и др. Основатель Британской высшей школы дизайна.

Андрей и Надежда Насоновские — основатели «Агентства по проведению церемоний», в портфолио которого организация церемоний открытия и закрытия XXII Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014, церемонии открытия российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и другие крупномасштабные проекты федерального и муниципального значения. Основатели Школы компьютерных технологий Scream School.

Екатерина Черкес-заде — эксперт в области образования для творческих индустрий. С 2008 по 2016 год — руководитель Школы компьютерных технологий Scream School, с 2012 года — основатель и директор Московской школы кино. С 2015 года — руководитель Консорциума школ, с 2018 года — директор Университета.

Надежда Макова — директор Школы продвинутых коммуникаций MACS. Основатель продюсерского центра Live. Group, владелец профессионального медиа-издания индустрии коммуникации? Live Communication Magazine, автор практического руководства для построения корпоративной? культуры, основатель и инициатор многочисленных образовательных проектов для развития индустрии событийного маркетинга и коммуникации?.

Почему стоит посетить мероприятие?

Мы расскажем о том, что такое современное образование, какие задачи должен решать университет, как он должен быть устроен, чтобы оставаться мобильным и отвечать на запросы времени;

Мы запустим новый Университет, презентуем его возможности, перспективы для студентов и развития креативной экономики в стране, а также новые образовательные проекты, которые запускаются в этом году;

Вы узнаете о том, может ли образование как бизнес-модель быть независимым и самоокупаемым проектом. За 15 лет по количеству студентов только на долгосрочных программах мы выросли в 100 раз;

Вы увидите рождение нового имени в образовании в формате 3D. Сможете порисовать в VR зоне. А также попробуете дымящийся лимонад.

После мероприятия можно организовать пресс-подход к спикерам, а также руководителям новых Школ: директору Московской школы коммуникаций MACS Надежде Маковой

Для аккредитации необходимо сообщить имена и фамилии всей съёмочной группы // фотокорреспондента и журналиста // редактора, указав мобильный телефон и электронную почту контактного лица, которое будет присутствовать на мероприятии. До 16 апреля 12.00 по телефону и e-mail:

Аккредитация Кристина Корнеева 8 (911) 217 37 32 krstnkorneeva@gmail.com