Уральские ученые высадят новые сорта яблонь и груш в экспериментальном плодовом саду

ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 апреля. / ТАСС /. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) высадят новые сорта яблонь и груш для расширения плодового сада в учебно-опытном хозяйстве вуза в поселке Студенческий в Свердловской области . Об этом в понедельник сообщил ТАСС декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

"Новые современные сорта плодово-ягодных культур, в том числе яблонь и груш, мы будем высаживать в развитии плодового сада, который у нас есть. Сейчас он занимает семь гекторов, но мы планируем расширить его до 15 гекторов. Кроме того, там же будут выращиваться лекарственные растения", — сказал Карпухин.

В пресс-службе вуза пояснили ТАСС, что всего в экспериментальном саду плодово-ягодных культур ученые и студенты выращивают и изучают почти 50 сортов яблонь и груш. «Здесь как сильнорослые деревья, так и карликовые, и кустовые. Помимо зимостойкости многие сорта имеют характеристику иммунных. Их устойчивость к различного рода заболеваниям позволяет выращивать экологически чистую продукцию, поскольку деревья не требуют обработки пестицидами», — уточнили в вузе.

Учебно-опытное хозяйство площадью 280 га находится в поселке Студенческий Белоярского городского округа Свердловской области. Агрономы выращивают здесь широкий ассортимент плодово-ягодных, овощных, зерновых культур, разводят пчел и содержат домашних и сельскохозяйственных животных. Целью селекционной работы является получение новых гибридов с заданными свойствами, поэтому хозяйство является площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.

Так, в 2017 году на учебных полях студенты испытали созданные в УрГАУ беспилотные трактор и опрыскиватель, а также адаптировали к климату Уралу крымские розы.