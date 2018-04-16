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Число студентов-иностранцев в СКФУ за 6 лет выросло в 8 раз
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Число студентов-иностранцев в СКФУ за 6 лет выросло в 8 раз 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В Северо-Кавказском федеральном университете за последние шесть лет число иностранных студентов выросло более чем в восемь раз.
«С 2012 года (с момента основания вуза — Ред.) численность обучающихся иностранцев выросла почти в 8,4 раза. География набора также расширяется: в 2012 году в университете проходили обучение 186 студентов из 27 стран мира. В 2017 году к обучению приступили более 1,5 тысячи человек из 55 стран, в большинстве — по очной форме», — сообщила ТАСС ректор вуза Алина Левитская.
По ее словам, с каждым годом заинтересованных в обучении в вузе иностанцев становится больше. «Недавно нас „атаковали“ несколько десятков арабских университетов с предложением подписать соглашения, которые, в числе прочего, предполагают и академическую мобильность, и обучение студентов у нас. Их интересуют наши инженерные направления подготовки, особенно Институт нефти и газа, Инженерный институт, Институт живых систем и так далее», — отметила Левитская.
Иностранцев в вузе привлекает большое количество образовательных программ, а также серьезные научные школы. Кроме того, по словам ректора, немаловажным фактором при выборе СКФУ является мягкий климат.
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