Ямальский кочевой детский сад может стать нормой для всех арктических регионов

Ямальское ноу-хау — кочевой детский сад и кочевая начальная школа претендуют на включение в федеральный законопроект об образовании и дальнейшее распространение в арктических регионах.

Ямальские законодатели совместно с профильным департаментом подготовили соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет направлен на нулевое чтение в Госдуму России.

Сейчас такая форма обучения не закреплена на федеральном уровне. Ямал внедряет новые формы образования, которые поддержали в Министерстве образования ООН , однако без поддержки федерального законодателя такой образовательный эксперимент наделен определенными рисками.

Елена Зленко. «Наша цель — совершенствовать законодательство России на основе практик, существующих в автономном округе. В ближайшее время будет изменен состав правительства России и нам очень важно, чтобы договоренности и наработки, ранее нашедшие понимание на федеральном уровне, получили подтверждение. Мы понимаем, что со сменой людей иногда уходит и позиция в федеральных органах исполнительной власти, поэтому нам важно, чтобы новый состав правительства также поддерживал Ямал в его инициативах, как и предыдущий», — прокомментировала заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО

Авторы законопроекта надеются на поддержку северных регионов, сталкивающихся с подобными проблемами. Среди безусловных плюсов такой формы образования возможность семьям кочевников не отправлять ребенка в интернат, а быть с ним всю начальную школу, а также дать детям необходимую предшкольную подготовку в самых отдаленных стойбищах.