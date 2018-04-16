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Земскую школу в Екатеринбурге превратят в коворкинг для «особенных» людей
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Земскую школу в Екатеринбурге превратят в коворкинг для «особенных» людей 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Бывшее здание земской школы в Екатеринбурге превратят в центр для работы с «особенными» людьми. Памятник архитектуры приспособят под творческие мастерские, об этом сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал».
Переделкой земской школы на Малышева, 6/Московской, 26 займется организация «Особые люди». Согласно историко-культурной экспертизе, здание было построено не раньше 1900 года. Строительством руководил городской архитектор И. К. Янковский. Местоположение школы в то время имело несколько преимуществ. Здание находилось не в гуще жилой застройки, а «на горке», его было видно со многих мест и, к тому же, совсем рядом находились лес и горы, что помогало проводить уроки по естествознанию и спортивным занятиям для учеников. Земская школа является объектом культурного наследия.
Согласно документации, состояние памятника оказалось удовлетворительным: стены, фундамент и кровля были признаны работоспособными. В аварийном состоянии оказался только пристроенный к зданию тамбур.
Земскую школу планируется приспособить под коворкинг-центр для организации «Особые люди». Здесь расположатся творческие мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья, кладовые, зал для театральных занятий. Кроме того, будет обустроен подъемник для маломобильных посетителей.
Напомним, до этого стало известно о том, что здание бывшего Петровского приюта на Крылова, 2 передадут в управление свердловскому областному медицинскому колледжу. Это поможет решить проблему нехватки помещений для занятий.
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