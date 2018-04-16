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За 40 лет реформ и открытости Китай показал выдающиеся успехи в борьбе с бедностью — К. Радд
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За 40 лет реформ и открытости Китай показал выдающиеся успехи в борьбе с бедностью — К. Радд 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Филадельфия /США/, 15 апреля /Синьхуа/ — Бывший премьер-министр Австралии, президент американского Института политики Азиатского сообщества Кевин Радд вчера заявил, что 40 лет успешного проведения политики реформ и открытости Китая вызывают чувство городости, а самое удивительное то, что эти успехи помогли сотням миллионов китайцев избавиться от нищеты.
К. Радд вчера во второй половине дня на полях Китайско-американского саммита Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете дал интервью корр. Синьхуа. Он на свободном китайском языке сказал, что за 40 лет реформ и открытости в Китае более 700 млн человек избавились от бедности. По его мнению, это невероятный успех политики реформ и открытости Китая, и китайцы должны гордиться этим.
Вчера в американском городе Филадельфия прошел Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Этот саммит был основан в 2016 году студентами Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете. В нем приняли участие представители коммерческих, политических и научных кругов Китая и США, а также студенты вузов США. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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