За 40 лет реформ и открытости Китай показал выдающиеся успехи в борьбе с бедностью — К. Радд

Филадельфия / США /, 15 апреля / Синьхуа / — Бывший премьер-министр Австралии , президент американского Института политики Азиатского сообщества Кевин Радд вчера заявил, что 40 лет успешного проведения политики реформ и открытости Китая вызывают чувство городости, а самое удивительное то, что эти успехи помогли сотням миллионов китайцев избавиться от нищеты.

К. Радд вчера во второй половине дня на полях Китайско-американского саммита Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете дал интервью корр. Синьхуа. Он на свободном китайском языке сказал, что за 40 лет реформ и открытости в Китае более 700 млн человек избавились от бедности. По его мнению, это невероятный успех политики реформ и открытости Китая, и китайцы должны гордиться этим.

Вчера в американском городе Филадельфия прошел Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Этот саммит был основан в 2016 году студентами Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете. В нем приняли участие представители коммерческих, политических и научных кругов Китая и США, а также студенты вузов США. —0—