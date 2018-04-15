Сергей Левченко вручил ключи от автомобилей победителям региональных конкурсов «Учитель года — 2018» и «Воспитатель года — 2018»

Дипломы и главный приз — легковой автомобиль вручил сегодня победителям

региональных конкурсов «Учитель года — 2018» и «Воспитатель года — 2018»

получила учитель биологии средней школы №32 Братска Татьяна Пранович,

«Воспитатель года» — воспитатель детского сада №175 Нижнеудинска

-Учитель, педагог, воспитатель — это одни из самых главных профессий.

Ведь вы не просто передаете знания и обучаете каким-то навыкам. Ваши

задачи гораздо масштабней: в умы и души детей надо вложить уважение к ценностям нашего общества, приобщить к наследию предыдущих поколений,

воспитать из ребенка достойного гражданина России . Ваш труд требует

высоких интеллектуальных и душевных затрат. Без ваших творческих идей,

без той частички души, которую вы дарите детям, невозможно создать школу

завтрашнего дня, решить те задачи, которые поставило перед

педагогическим сообществом наше государство. Талантливый, чуткий, все понимающий учитель, воспитатель педагог — мечта всех детей и родителей.

Уверен, что эти слова можно адресовать каждому из вас, — отметил глава

региона.

что конкурс «Учитель года» проводится в 29 раз и является одним из главных событий в системе образования Иркутской области. В девятый раз проводится региональный этап Всероссийского профессионального конкурса

«Воспитатель года». В 2018 году во всех этапах соревнований заочных и очных приняли участие более 700 человек из всех 42 территорий Иркутской

области. В очном этапе приняли участие около 350 педагогических

работников из 28 муниципалитетов. В финале за звание лучшего учителя и воспитателя боролись 28 учителей и 27 воспитателей.

Победители конкурсов «Учитель года — 2018» и «Воспитатель года — 2018»

осенью представят Приангарье на Всероссийских конкурсах

профессионального мастерства.

С 2009 года среди молодых руководителей образовательных организаций

Иркутской области проводится конкурс «Дебют». В этом году победителем

этого конкурса обладателем сертификатов на планшетный компьютер стал

директор «Ирхидейской средней школы имени А. И. Балдунникова» Осинского

района Андрей Сергеев , звание лауреата получили заместитель директора

средней школы имени П. Н. Самусенко города Братска Алексей Борисов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №15 Усть-Илимска Оксана Перловская.

Во второй раз среди молодых педагогических работников образовательных

организаций Иркутской области проводится конкурс «Новая волна». В 2018

году победителем в номинации «Лучший молодой учитель» назван

лауреатами конкурса стали учитель средней школы №32 Братска Анастасия

Парилова и педагог средней школы № 4 Усть-Кута Юлия Зиновьева. В номинации «Лучший молодой воспитатель» победила учитель-логопед

Ухтуйского детского сада «Тополёк» Зиминского района Екатерина

Кондратьева, лауреатами стали воспитатель детского сада №21 «Брусничка»

Шелеховского района Дарья Биленькая. Лучшим молодым педагогом

организации дополнительного образования стала специалист «Центра

развития дополнительного образования детей» Иркутска Анастасия Шумилина,

лауреатами стали педагог дополнительного образования Боханской

детско-юношеской спортивной школы Александр Балтахинов, педагог

дополнительного образования Ольхонской детско-юношеской спортивной школы

Вячеслав Имыхелов.

Победителем регионального конкурса профессионального мастерства «Сердце

отдаю детям» среди педагогических работников организаций дополнительного

образования Иркутской области стал педагог дополнительного образования

«Дом детского творчества №3» Иркутска Игорь Старухин. Лауреаты конкурса —

педагог дополнительного образования Дом детского творчества № 2 Иркутска Мария Семенова , педагог дополнительного образования «Дворец

детского и юношеского творчества» Иркутска Лариса Черникова , учитель

Улейской общеобразовательной школы Осинского района Наталья Шантанова,

педагог дополнительного образования «Центр развития дополнительного

образования «Центр детского творчества» Иркутска Анна Саватеева.

На протяжении 20 лет в Иркутской области проводится конкурс «Лучшая

образовательная организация» среди муниципальных образовательных

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного

образования, начального общего, основного общего, среднего общего

образования. В этом году победители определены в трех номинациях «Лучшая

образовательная организация общего образования», «Лучшая дошкольная

образовательная организация», «Лучшая образовательная организация общего

образования, реализующая программы агробизнес-образования». Диплом

победителя в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация» и сертификат для получения оборудования на сумму 900 тысяч рублей получил

Лауреатами номинации стали детский сад № 13 «Ласточка» Усольского

района.

Диплом победителя и сертификат для получения оборудования на сумму 900 тысяч рублей в номинации «Лучшая образовательная организация,

реализующая образовательные программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования» в 2018 году получил лицей №1 Иркутска. Диплом лауреата и сертификат для получения оборудования на сумму 400 и 200 тысяч рублей вручен лицею-интернату №1 Иркутска и лицею

№3 города Братска.

Диплом победителя и сертификат для приобретения оборудования на сумму

900 тысяч рублей в номинации «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализующая образовательные программы начального

общего, основного общего, среднего общего образования с учетом

современных тенденций агробизнес-образования» в 2018 году получила

Русско-Янгутская средняя школа Осинского района. Дипломы и сертификаты

для получения оборудования на сумму 400 и 200 тысяч рублей получили

Улейская средняя школа Осинского района и Покровская средняя школа

Баяндаевского района.