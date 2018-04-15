Когда в России исчезнет бесплатное образование

В конце мая большинство российских школьников начнут сдавать ЕГЭ, а уже с июня — подавать документы в университеты. Но удастся ли им получить бесплатное образование?

В советское время обучение в вузе было повсеместно бесплатным — только сдай экзамены и выиграй конкурс за место у других абитуриентов. Чем престижнее была специальность, тем выше — конкурс. Например, для поступления в театральное училище нужно было опередить около 100 конкурентов.

Со временем интерес к актерской профессии усилился. В прошлом году конкурс в Высшее театральное училище имени Щепкина был около 120 человек на место. В то же время, средний конкурс среди абитуриентов МГУ им. Ломоносова в 2017-м составил 7,2 человека на место.

По данным министерства образования и науки, в последнее время поступающие чаще всего выбирали экономические специальности и программы подготовки специалистов по политическим и международным отношениям. Также интерес у молодежи вызывали факультеты журналистики и смежные с журналистикой профессии.

Но что если обучение по всем этим дисциплинам станет платным? В 2015 году на фоне экономического кризиса власти решили сократить бюджетные места — с 800 до 750 тысяч. Они приходятся на каждые 10 тысяч человек от 17 до 30 лет.

Годом позже правительство думало сократить бюджетные места на 40%. Однако чуть позже в Минобрнауки опровергли эту информацию.

А в 2018 году стало известно о том, что бесплатные места в университетах не только не сократят, но и увеличат, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева . По ее словам, в основном это коснется медицинских, педагогических и инженерных факультетов, а также отделений информационных технологий. В целом, будет гарантировано 57% бюджетных мест, подчеркнула министр.

Итак, абитуриенты сегодня все еще могут поступить на бюджет — конечно, если пройдут конкурс. Но исчезнет ли бесплатное образование в дальнейшем? News.ru узнал у экспертов.

Олег Филиппов , директор программ ФМСТИ ИОМ РАНХиГС при президенте РФ, директор «Европейской школы бизнеса и финансов»:

Норвегии, Швеции, «Количество бюджетных мест постоянно снижается. Как показывает практика, от увеличения стоимости образования преподаватели не выигрывают. Зарплата кандидата экономических наук составляет 30-35 тысяч рублей. Также нужно понимать, что с учетом апрельских санкций 2018 года платежеспособный спрос будет еще больше падать. Выхода из этой ситуации есть два. Первый — бесплатный бакалавриат. Для этого нужно выделить часть государственных вузов, которые будут учить основным компетенциям. Это путь Германии Дании и других стран.

Второй вариант — сделать все высшее образование платным. Так поступают в англосаксонском мире, особенно США . Хотя и здесь в порядке исключения могут возместить расходы на обучение в виде грантов и стипендий. Но что есть в Америке и чего нет у нас — это образовательных кредитов с приемлемыми ставками.

Если в России студенту предоставят образовательный кредит на 10 лет с минимальной ставкой и рассрочкой платежа на период обучения, это могло бы решить много проблем. Думаю, что мы постепенно будем переходить на эту систему платного образования в области бакалавриата».

«Сделать платным образование можно. Но мне это представляется крайне маловероятным. По политическим, социальным и экономическим соображениям. Стране нужен высококачественный человеческий капитал, а инвестиции в него — эффективными!

С одной стороны, платное образование может стимулировать человека более качественно обучаться. Но с другой — многие люди могут просто не пойти в вузы, потому что у них нет денег».

«Образование в России никогда не станет полностью платным. Развитие частных образовательных программ и школ, вузов и дополнительного профессионального образования может составить конкуренцию бесплатному образованию. Человек сегодня может выбирать.

В то же время, государство всегда будет инвестировать в человеческий капитал и поддерживать возможности развития. Это конкурентное преимущество страны».