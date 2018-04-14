Самую большую школу в Чебоксарах будут строить круглосуточно

Учебное заведение станет вторым из новых в Чебоксарах за последние 10 лет. Оно позволит нейтрализовать перегруженность школ в Московском районе города.

Как рассказал Ладыкову представитель подрядной организации, сейчас работы одновременно ведутся на четырех блоках будущего образовательного учреждения. На стройке задействованы около ста рабочих и полтора десятка спецтехники.

В мае планируется приступить к кирпичной кладке, тогда работы будут переведены на круглосуточный режим. Так называемая коробка здания должна быть готова к сентябрю этого года. Открытие же школы намечено на конец лета 2019-го.

Как отметили городские чиновники, строительство школы ведется при непосредственной поддержке Михаила Игнатьева . По решению главы республики на эти цели из бюджета Чувашии было выделено 114 миллионов рублей. 35,5 миллиона рублей профинансировал города, а наибольшая часть поступила из федерального центра в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», действующей до 2025 года.

По данным администрации Чебоксар, в городе более 54 тысяч школьников. Только за последние три года количество учащихся общеобразовательных заведений возросло на 4,4 тысячи. По прогнозам, к 2020 году число достигнет отметки в 60 тысяч человек, поэтому потребность в дополнительных местах для перехода школ на работу в одну смену остается актуальной.