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Самую большую школу в Чебоксарах будут строить круглосуточно
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Самую большую школу в Чебоксарах будут строить круглосуточно 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Учебное заведение станет вторым из новых в Чебоксарах за последние 10 лет. Оно позволит нейтрализовать перегруженность школ в Московском районе города.
Как рассказал Ладыкову представитель подрядной организации, сейчас работы одновременно ведутся на четырех блоках будущего образовательного учреждения. На стройке задействованы около ста рабочих и полтора десятка спецтехники.
В мае планируется приступить к кирпичной кладке, тогда работы будут переведены на круглосуточный режим. Так называемая коробка здания должна быть готова к сентябрю этого года. Открытие же школы намечено на конец лета 2019-го.
Как отметили городские чиновники, строительство школы ведется при непосредственной поддержке Михаила Игнатьева. По решению главы республики на эти цели из бюджета Чувашии было выделено 114 миллионов рублей. 35,5 миллиона рублей профинансировал города, а наибольшая часть поступила из федерального центра в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», действующей до 2025 года.
По данным администрации Чебоксар, в городе более 54 тысяч школьников. Только за последние три года количество учащихся общеобразовательных заведений возросло на 4,4 тысячи. По прогнозам, к 2020 году число достигнет отметки в 60 тысяч человек, поэтому потребность в дополнительных местах для перехода школ на работу в одну смену остается актуальной.
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