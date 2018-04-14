Выруливать должен взрослый: психолог курганской гимназии о том, как морально подготовиться к ЕГЭ

В гимназии № 30 города Кургана сегодня необычный урок: стулья полукругом, парты по периметру класса. Одиннадцатиклассников готовят к ЕГЭ, а точнее — как психологически подготовиться к экзамену. Школьный психолог с 24-летним стажем Светлана Голубева проводит тренинги для учеников выпускных классов гимназии шесть лет. Главная цель — настроить детей на успех перед единым государственным экзаменом, который все выпускники России сдают с 2007-го.

В кабинет заходят пять молодых людей и четыре девушки. Светлана просит школьников выбрать одну метафорическую карту среди изображений природы, орнаментов, различных зверей и предметов, чтобы с помощью рисунка показать свои ассоциации с экзаменом.

— На моей картинке стена, для меня она — одна из первых, которые мне нужно преодолеть в жизни, — говорит один из учеников.

— Для меня карта ассоциируется с преградой, которую можно перепрыгнуть, а можно об неё запнуться, — объясняет другой одиннадцатиклассник.

Школьники выбрали карты, которые описывают их ассоциации с экзаменом

У большинства ребят из этой малой группы ассоциации с экзаменом негативные: «мрак», «тоннель», «напряженность». Есть и позитивные ассоциации: «первый шаг», «река», «дорога», «путь в жизнь», «лестница к успеху». Это упражнение, по словам психолога, помогает понять, какие эмоции у каждого вызывает экзамен.

— Это упражнение можно делать самостоятельно. Находить ассоциации можно как словесно, так и визуально через собственный рисунок. Если обозначился негативный фактор, нужно начинать искать внутренний ресурс на преодоление тревоги, — объясняет она.

По словам Светланы Голубевой, как правило, ребята боятся целого клубка проблем: перенапряжение, нагрузки в школе, давление родителей, учителей и репетиторов.

После определения, как им представляется экзамен, психолог просит учеников показывать на того, кто самый умный, веселый, общительный, интересный, спортивный, артистичный и так далее. Ученики подхватывают и с удовольствием делают таким образом молчаливые комплименты друг другу.

Метафорические карты помогают визуализировать внутреннее состояние

— Мы работаем с нашими антиресурсными и ресурсными состояниями. Нужно проговаривать позитивные фразы, потому что мысли материализуются. Если настраивать себя на неудачу, говорить «У меня не получится», все действительно не получится. Но и быть слишком уверенным в себе тоже нельзя. Настороженность перед экзаменом — это проявление инстинкта самосохранения, благодаря этому вы сконцентрированы, мобилизованы, — объясняет психолог.

По мнению специалиста, тревожность хоть и является негативным эмоциональным состоянием, именно тревога иногда мобилизует человека: организм реагирует на этот призыв поступлением в кровь адреналина. Под его воздействием увеличивается сила сердечных сокращений, повышается кровяное давление, дыхание становится более глубоким. Это состояние стрессовое, но именно оно призвано помочь человеку в критической ситуации. Но если стресс приобретает навязчивые состояния, с ним нужно бороться.

Чтобы успокоиться здесь и сейчас, можно использовать различные техники противострессового дыхания, минутные релаксации (опустить голову, расслабить мышцы лица и шеи, плечи) или выйти из помещения, где возник дискомфорт.

— Ага, вышел я на ЕГЭ погулять! — галдят подростки.

— В коридор выходить разрешается, можно сменить обстановку на короткое время, чтобы успокоиться, — отвечает психолог.

В гимназии работают как с выпускниками, так и с родителями, которым рассказывают, как помочь детям спокойно сдать ЕГЭ Дома стоит менять занятия и не зацикливаться только на подготовке к экзаменам: музыка, уборка, спорт помогают отвлечься от внутреннего напряжения.

— Ученикам рекомендуется использовать и формулы самопрограммирования: говорите себе «Я твердо уверен — у меня все получится»! Помните, какое представление мы имеем о себе и о мире вокруг нас, именно таким образом все и складывается. Мысль материальна, — повторяет психолог и предлагает взять еще по одной метафорической карте, чтобы попытаться изменить своё отношение к экзамену.

— Я выбрала картинку с бабочками. Если я хорошо поработаю, у меня появятся новые возможности, — показывает иллюстрацию девушка.

— На первой картинке меня пугало одиночество. Сейчас я выбрал такую, где вижу — я не один вхожу в этот этап, — делится молодой человек.

Выбранные карты школьники сфотографировали на память

После школьники по кругу делают друг другу по 10 комплиментов и окончательно расслабляются. Может, повлияло то, что на русский язык из-за тренинга они опоздали. После тренинга Светлана высказала свое отношение к ЕГЭ.

— Сдача экзаменов в форме ЕГЭ имеет определенные плюсы: сдаешь экзамены всего один раз — только в школе, и экзаменов не так и много — всего три-пять, при этом свободен на все лето. Есть возможность подать документы в несколько вузов — в какой-то вуз всё равно поступишь. Невозможно остаться ни с чем, поэтому я иногда не понимаю, что за истерия вокруг экзаменов. На мой взгляд, прежняя система сдачи экзаменов и в школе, и вузе была гораздо сложнее. Никакой особой проблемы, мне кажется, нет. Нагнетают ситуацию учителя и родители.

— Как в таком случае вести себя родителям, чтобы помочь ребенку не бояться экзамена?

— Родители должны обеспечить правильное питание (орехи, фрукты, рыба), помочь соблюдать режим ребенку, не ссориться в семье, не нагнетать и не истерить самим: «Учи-учи-учи, мы за репетитора платим, а ты не сдашь!» Наоборот, нужно постоянно говорить позитивные слова, утверждать в ребенке уверенность, что все у него получится, и не забывать почаще говорить добрые слова, слова любви: «Сынок, мы тебя любим, как бы ни случилось, в любой ситуации знай — мы тебя любим, мы всегда рядом, мы тебе поможем. Все в жизни решаемо!»

— Как смириться, если ребёнок все-таки не сдал экзамен на нужный балл?

— Взрослые люди должны себя держать в руках. Что мы за взрослые, если сами не будем отдавать себе отчет в своих эмоциях, если сами эмоционируем, то мы не научим ребенка спокойствию. В жизни будет еще много разных трудностей. Экзамены — это не самое страшное. Взрослых, которые в своей жизни уже столько всего прошли, я призываю к здравомыслию. Не сдал — не смертельно, пусть не институт, пусть колледж, пусть армия. Не вините своего ребенка, не нагнетайте, прижмите к себе и скажите: «Я тебя люблю, все делается к лучшему». Должен преобладать здравый смысл. Выруливать в критической ситуации должен тот, кто взрослее и мудрее.