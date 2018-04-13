«В каждой второй российской школе — грязь, плесень на стенах и текущие крыши»

Пока Минобрнауки занято борьбой за установление единообразия школьных программ и учебников, активисты ОНФ задались вопросом: а в каких, собственно, условиях учатся наши дети? Ответ шокирует. Рейд «Народная оценка качества» показал, что нареканий не вызывает лишь каждая пятая школа. Зато требования безопасности не соблюдаются в каждой третьей школе; грязь, плесень на стенах и текущие крыши наблюдаются в каждой второй; чудовищные туалеты — в каждой четвертой. Торговля же алкоголем и куревом возле школьных зданий у нас просто норма жизни.

Рейды, идущие с начала 2018 года, охватили 72 региона, они были призваны оценить не уровень образования, а условия, в которых учатся дети: соблюдение требований безопасности; обустройство школьных дворов, прилегающих территорий и спортплощадок; состояние столовых; санузлов; школьных зданий. И оценили:

Не обеспечена и безопасность детей: «В трети школ нет ограждений по периметру учреждения или не ведется контроль входа-выхода на территорию или в само здание, нет и ответственного за безопасность. Функции охраны зачастую возложены на работника гардероба, сторожа или дежурного учителя».

— Конечно, можно получить нужные знания и вырасти достойным человеком, несмотря на облезлые стены и древние парты. Но это не означает, что стоит позволять руководителям разного уровня пренебрегать требованиями элементарной гигиены и безопасности детей в школах. Опыт нашего проекта показывает, что многие вещи можно решить здесь и сейчас. Но отдельные проблемы требуют времени и ресурсов. Задача фронта — привлечь к ним внимание, помочь директорам школ достучаться до местных и региональных властей, взять на общественный контроль устранение нарушений. Образно выражаясь, стать той занозой, которая не дает спокойно сидеть в своих креслах управленцам всех уровней, — подчеркнул «КВ» координатор проекта Виктор Климов

Увы! Неприемлемые вещи творятся не только в школьных зданиях, но и на прилегающих территориях. Так, вблизи почти трети проверенных школ не обеспечена безопасность дорожного движения: рядом с учебными заведениями не оказалось пешеходных переходов, «лежачих полицейских», необходимых дорожных знаков. А возле 68 школ вообще нет тротуаров или асфальтированного огороженного прохода к зданию, и дети ходят прямо по обочине дороги!

Хуже того. Вплотную к 59 проверенным школам идет бойкая торговля алкоголем и табаком. При этом в каждой третье школе нет спортивного стадиона или хотя бы площадки, зато полно устаревшего, а то и опасного оборудования, ржавых металлических конструкций. Вот тебе и борьба за здоровый образ жизни!

— Вывод по итогам нашего мониторинга очевиден. На уровне субъектов органы исполнительной власти, местного самоуправления и администрации школ уделяют недостаточное внимание состоянию зданий, внутренних помещений и пришкольных территорий, созданию безопасных и комфортных условий для детей. Мы направили обращения в региональные органы власти и проследим, чтобы все недостатки были исправлены. Отмечу, что уже удалось добиться положительных перемен в пяти школах из трех регионов, — сообщил сокоординатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Рожков

По результатам рейдов, подчеркнули организаторы «КВ», эксперты разработают «Народный стандарт качества работы школ» — свод предложений для Минобрнауки. Он будет сформирован на основе мнения россиян о том, какой должна быть школа.

Источник