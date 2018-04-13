3000 девятиклассников Вологды прошли устное собеседование по русскому языку

Устное итоговое собеседование по русскому языку прошло сегодня для девятиклассников. В этом году результаты собеседования не будут влиять на допуск к ГИА. Однако в дальнейшем оно станет допуском к Государственной итоговой аттестации.

Задания состояли из четырех пунктов. Сначала нужно прочесть небольшой текст и пересказать его. Все тексты, предложенные участникам собеседования, посвящены выдающимся людям России . Третье задание предполагает, что ученик должен выбрать один из трех предложенных вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. С ответом школьник должен уложиться в 15 минут.

Оценивается итоговое собеседование по системе «зачет»/«незачет». Чтобы пройти это испытание, ученику нужно набрать 10 баллов из 19. Оценивали ответы учителя русского языка и литературы.