Ещё
3000 девятиклассников Вологды прошли устное собеседование по русскому языку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван самый богатый член кабмина
Назван самый богатый член кабмина

3000 девятиклассников Вологды прошли устное собеседование по русскому языку 

Вологда.рф 56 минут назад
Фото: Вологда.рф
Устное итоговое собеседование по русскому языку прошло сегодня для девятиклассников. В этом году результаты собеседования не будут влиять на допуск к ГИА. Однако в дальнейшем оно станет допуском к Государственной итоговой аттестации.
Задания состояли из четырех пунктов. Сначала нужно прочесть небольшой текст и пересказать его. Все тексты, предложенные участникам собеседования, посвящены выдающимся людям России. Третье задание предполагает, что ученик должен выбрать один из трех предложенных вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. С ответом школьник должен уложиться в 15 минут.
Оценивается итоговое собеседование по системе «зачет»/«незачет». Чтобы пройти это испытание, ученику нужно набрать 10 баллов из 19. Оценивали ответы учителя русского языка и литературы.
Еще один день для проверки своих устных умений по русскому языку — 16 апреля. Всего в Вологодской области свои знания продемонстрируют порядка 12 тысяч девятиклассников.
Вологда.рф: последние новости
Студенты МГИМО рассказали школьникам, как сдать ЕГЭ на «отлично» Отборочный этап стартовал для претендентов на звание «Ученик года – 2018» Основы слесарного и токарного дела освоили вологодские школьники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»361
В России решили избавиться от двух министерств119
Умер юморист Андрей Жмакин66
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны215
Украина пригрозила России по газу296
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение