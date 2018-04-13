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НИУ «МЭИ» принял участие в проведении олимпиады «Время учиться в России»
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НИУ «МЭИ» принял участие в проведении олимпиады «Время учиться в России» 

Управа района Лефортово 24 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В марте были проведены мероприятия в рамках олимпиады «Время учиться в России» среди абитуриентов Республики Анголы. Мероприятия проходили с участием представителей РУДН, МИСИС и НИУ «МЭИ» под патронатом посольства РФ в Республике Ангола.
— Эта олимпиада позволяет отобрать лучших среди абитуриентов, желающих обучаться в вузах России и, в частности, в НИУ «МЭИ», за счет квот правительства Российской Федерации, — отметили в пресс-службе института.
На олимпиаде была представлена деятельность НИУ «МЭИ», а также рассмотрен вопрос о возможности создания регионального образовательного кластера в форме консорциума российских и ангольских вузов и предприятий при контролирующей роли Министерства высшего образования, науки, технологии и инноваций Республики Ангола. Кластер позволил бы гарантировать трудоустройство ангольских выпускников российских вузов после их возвращения в Анголу. (вт)
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