НИУ «МЭИ» принял участие в проведении олимпиады «Время учиться в России»

В марте были проведены мероприятия в рамках олимпиады «Время учиться в России » среди абитуриентов Республики Анголы . Мероприятия проходили с участием представителей РУДН , МИСИС и НИУ «МЭИ» под патронатом посольства РФ в Республике Ангола.

— Эта олимпиада позволяет отобрать лучших среди абитуриентов, желающих обучаться в вузах России и, в частности, в НИУ «МЭИ», за счет квот правительства Российской Федерации , — отметили в пресс-службе института.

На олимпиаде была представлена деятельность НИУ «МЭИ», а также рассмотрен вопрос о возможности создания регионального образовательного кластера в форме консорциума российских и ангольских вузов и предприятий при контролирующей роли Министерства высшего образования, науки, технологии и инноваций Республики Ангола. Кластер позволил бы гарантировать трудоустройство ангольских выпускников российских вузов после их возвращения в Анголу. (вт)