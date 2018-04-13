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Эксперты вузов РФ, Китая и Испании обсудят на Урале проблемы трудоустройства выпускников
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Эксперты вузов РФ, Китая и Испании обсудят на Урале проблемы трудоустройства выпускников 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Представители российских и зарубежных вузов совместно с руководителями крупных предприятий обсудят в Екатеринбурге проблемы трудоустройства выпускников в рамках образовательной и профориентационной акции «Весна карьеры», которая впервые пройдет 18 апреля на площадке "Ельцин-Центра". Об этом в пятницу сообщил журналистам ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, который является организатором события.
"Трудоустройство — важнейший индикатор успешности университета, 90% наших выпускников устраиваются в течение года после окончания вуза, но для нас важным являются и те позиции, которые они занимают, ту заработную плату, которую они получают, начиная свою профессиональную карьеру. Мы провели объемное исследование вместе с НИУ ВШЭ, на мероприятии «Весна карьеры» мы представим его подробно. Большое событие будет проводиться совместно с работодателями и другими вузами области, Москвы и других регионов. Мы обсудим проблемы с трудоустройством выпускников, запросы молодежи, ключевые тренды, и то, как меняется структура рынка труда", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
По словам Кокшарова, также в Екатеринбург приедут представители университетов Китая и Испании, с которыми УрФУ сотрудничает в образовании и науке. «Первая часть мероприятия будет посвящена конференции, где мы будем обсуждать современные вызовы молодежи, траектории развития и тему трудоустройства. После этого начнется событие, ради которого соберется более 2 тыс. молодых активных ребят из вузов и ссузов из разных регионов и 40 работодателей, они будут рассказывать о возможностях, в том числе, стажировок. Будет и интересный формат — три минуты быстрых собеседований», — отметил заместитель первого проректора по развитию студенческого потенциала УрФУ Аслан Кагиев.
Он также добавил, что мероприятие организовано при поддержке ректоров Свердловской области. «Около 10 университетов официально подтвердили свое участие, но если мы посмотрим на регистрацию, то это более 20 вузов и 10 ссузов», — отметил Кагиев.
Ранее сообщалось, что в УрФУ обучается около 50 тыс. студентов дневного и заочного отделений. Вуз предлагает около 400 направлений и специальностей по гуманитарным, инженерным, естественным и социальным наукам, математике и информатике, экономике и управлению.
Ежегодно более 13 тыс. студентов вуза проходят производственную практику, почти 700 предприятий заключили с университетом долгосрочные договоры на практику, каждый год их число растет: в прошлом учебном году заключено 306 новых договоров.
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