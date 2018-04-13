Эксперты вузов РФ, Китая и Испании обсудят на Урале проблемы трудоустройства выпускников

ЕКАТЕРИНБУРГ , 13 апреля. /ТАСС/. Представители российских и зарубежных вузов совместно с руководителями крупных предприятий обсудят в Екатеринбурге проблемы трудоустройства выпускников в рамках образовательной и профориентационной акции «Весна карьеры», которая впервые пройдет 18 апреля на площадке "Ельцин-Центра" . Об этом в пятницу сообщил журналистам ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров , который является организатором события.

"Трудоустройство — важнейший индикатор успешности университета, 90% наших выпускников устраиваются в течение года после окончания вуза, но для нас важным являются и те позиции, которые они занимают, ту заработную плату, которую они получают, начиная свою профессиональную карьеру. Мы провели объемное исследование вместе с НИУ ВШЭ , на мероприятии «Весна карьеры» мы представим его подробно. Большое событие будет проводиться совместно с работодателями и другими вузами области, Москвы и других регионов. Мы обсудим проблемы с трудоустройством выпускников, запросы молодежи, ключевые тренды, и то, как меняется структура рынка труда", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам Кокшарова, также в Екатеринбург приедут представители университетов Китая Испании , с которыми УрФУ сотрудничает в образовании и науке. «Первая часть мероприятия будет посвящена конференции, где мы будем обсуждать современные вызовы молодежи, траектории развития и тему трудоустройства. После этого начнется событие, ради которого соберется более 2 тыс. молодых активных ребят из вузов и ссузов из разных регионов и 40 работодателей, они будут рассказывать о возможностях, в том числе, стажировок. Будет и интересный формат — три минуты быстрых собеседований», — отметил заместитель первого проректора по развитию студенческого потенциала УрФУ Аслан Кагиев.

Он также добавил, что мероприятие организовано при поддержке ректоров Свердловской области . «Около 10 университетов официально подтвердили свое участие, но если мы посмотрим на регистрацию, то это более 20 вузов и 10 ссузов», — отметил Кагиев.

Ранее сообщалось, что в УрФУ обучается около 50 тыс. студентов дневного и заочного отделений. Вуз предлагает около 400 направлений и специальностей по гуманитарным, инженерным, естественным и социальным наукам, математике и информатике, экономике и управлению.

Ежегодно более 13 тыс. студентов вуза проходят производственную практику, почти 700 предприятий заключили с университетом долгосрочные договоры на практику, каждый год их число растет: в прошлом учебном году заключено 306 новых договоров.