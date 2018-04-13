Школы Екатеринбурга получат окна и технику на деньги из депутатского миллиона

"Подписаны все документы и пошло финансирование в рамках депутатского миллиона. В этот раз средства из резервного фонда направлены в четыре школы моего округа: две в Октябрьском районе и две в Кировском", — рассказал народный избранник.

По его словам, на полученные средства в школе №7 заменят старые окна на пластиковые, школа №47 сможет отремонтировать систему отопления, в школе №145 будет закуплено новое оборудование для пищеблока, а в школе №28 приобретут компьютерную технику, которая необходима для проведения итоговой аттестации учащихся.