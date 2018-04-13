Ещё
Школы Екатеринбурга получат окна и технику на деньги из депутатского миллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школы Екатеринбурга получат окна и технику на деньги из депутатского миллиона 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Четыре школы Екатеринбурга получат деньги на решение первоочередных задач. Их из средств так называемого депутатского миллиона учреждениям выделит депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, передает "Уралинформбюро".
"Подписаны все документы и пошло финансирование в рамках депутатского миллиона. В этот раз средства из резервного фонда направлены в четыре школы моего округа: две в Октябрьском районе и две в Кировском", — рассказал народный избранник.
По его словам, на полученные средства в школе №7 заменят старые окна на пластиковые, школа №47 сможет отремонтировать систему отопления, в школе №145 будет закуплено новое оборудование для пищеблока, а в школе №28 приобретут компьютерную технику, которая необходима для проведения итоговой аттестации учащихся.
Уралинформбюро: последние новости
Роспан помогает жителям Нового Уренгоя РМК поможет УГГУ оборудовать гидрометаллургическую лабораторию В Магнитогорске закрыли школу после массового обморока учеников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ226
Украина пригрозила России по газу155
В России решили избавиться от двух министерств32
Путин поговорил с Макроном54
Умер юморист Андрей Жмакин50
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение