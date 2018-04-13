Ещё
Определился победитель конкурса «Учитель года Магаданской области — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определился победитель конкурса «Учитель года Магаданской области — 2018» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В правительстве региона состоялось торжественное закрытие конкурса «Учитель года Магаданской области — 2018». Победительницей выбрана учительница начальных классов магаданской школы № 20 Елена Сизова.
В награду ей вручили диплом победителя, сертификат и звезду, которая украсит галерею лучших учителей региона.
«Огромное спасибо моей семье, мои близкие каждую секунду были со мной и верили в меня, — приводит слова победителя ИА MagadanMedia. — Также хочу поблагодарить моих детей — моих учеников. В первую очередь я пришла сюда ради них и доказала, что достойна быть Учителем».
С 10-го по 13-го апреля на базе Гимназии № 30 Магадана проходили конкурсные испытания. Свои таланты, педагогическое мастерство и любовь к профессии демонстрировали семь человек.
Диплом третьей степени и сертификат получила учитель русского языка и литературы лицея № 1 Татьяна Ходунова. Диплом второй степени и сертификат — учитель биологии Эколого-биологического лицея Алена Лукашук.
Члены молодежного жюри вручили приз зрительских симпатий учителю математики и информатики школы № 30 Оксане Петровой.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ярославская школа заплатит компенсацию за надпись на лбу ученика РМК и УГГУ подписали соглашение о сотрудничестве В Ленобласти увеличена губернаторская стипендия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ228
Украина пригрозила России по газу157
В России решили избавиться от двух министерств34
Путин поговорил с Макроном55
Умер юморист Андрей Жмакин50
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение