Определился победитель конкурса «Учитель года Магаданской области — 2018»

В правительстве региона состоялось торжественное закрытие конкурса «Учитель года Магаданской области — 2018». Победительницей выбрана учительница начальных классов магаданской школы № 20 Елена Сизова.

В награду ей вручили диплом победителя, сертификат и звезду, которая украсит галерею лучших учителей региона.

«Огромное спасибо моей семье, мои близкие каждую секунду были со мной и верили в меня, — приводит слова победителя ИА MagadanMedia. — Также хочу поблагодарить моих детей — моих учеников. В первую очередь я пришла сюда ради них и доказала, что достойна быть Учителем».

С 10-го по 13-го апреля на базе Гимназии № 30 Магадана проходили конкурсные испытания. Свои таланты, педагогическое мастерство и любовь к профессии демонстрировали семь человек.

Диплом третьей степени и сертификат получила учитель русского языка и литературы лицея № 1 Татьяна Ходунова. Диплом второй степени и сертификат — учитель биологии Эколого-биологического лицея Алена Лукашук.