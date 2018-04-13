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Школа №2073 принимает участие в городском конкурсе по безопасности
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Школа №2073 принимает участие в городском конкурсе по безопасности 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Весной 2018 года в столице стартовал конкурс «Безопасная школа: родители-детям». Конкурс проводится с целью пропаганды безопасного поведения детей и подростков в школе и профилактики детского школьного травматизма. Принять участие в конкурсе могут родители, педагоги и обучающиеся учебных заведений Москвы.
Обучающиеся образовательного комплекса Школа №2073 поселения Вороновское также примут участие в конкурсе.
-В настоящее время подана одна заявка на участие. Обучающаяся 4 «А» класса Вика Гуторова, совместно с классным руководителем Еленой Антоновой представит свою конкурсную работу в номинации «Конкурс творческих проектов» — сообщается на официальном сайте образовательного комплекса.
Отборочный тур продлится до 15 апреля, по его итогам будут определены победители и призёры.
Торжественная церемония награждения пройдёт во второй половине апреля.
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