Школа №2073 принимает участие в городском конкурсе по безопасности

Весной 2018 года в столице стартовал конкурс «Безопасная школа: родители-детям». Конкурс проводится с целью пропаганды безопасного поведения детей и подростков в школе и профилактики детского школьного травматизма. Принять участие в конкурсе могут родители, педагоги и обучающиеся учебных заведений Москвы

Обучающиеся образовательного комплекса Школа №2073 поселения Вороновское также примут участие в конкурсе.

-В настоящее время подана одна заявка на участие. Обучающаяся 4 «А» класса Вика Гуторова, совместно с классным руководителем Еленой Антоновой представит свою конкурсную работу в номинации «Конкурс творческих проектов» — сообщается на официальном сайте образовательного комплекса.

Отборочный тур продлится до 15 апреля, по его итогам будут определены победители и призёры.

Торжественная церемония награждения пройдёт во второй половине апреля.