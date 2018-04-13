«Своего» инженера надо вырастить со школы

Ведущий в мире производитель удобрений предпочитает черпать кадры в профильных вузах, а готовить будущих сотрудников начинает ещё раньше — со школьной скамьи.

Санкт-Петербурге завершился V корпоративный фестиваль «ФосАгро-классов», проводимый российской агрохимической компанией «Фос­Агро» . В компании уверены: кадры крупным работодателям надо растить уже со школы. Именно поэтому на фестиваль в Горном университете собрали талантливых школьников из разных городов страны. Эти ребята уже учатся в специализированных «ФосАгро-классах», где углублённо изучают физику, химию, математику и информатику.

Находясь в стенах вуза, общаясь с его преподавателями, проще определиться с выбором своего призвания, а компании-работодателю — заранее приметить ценный кадр. Пройдя углублённое профильное обучение, ребята имеют возможность получить работу в компании, которая вошла в рейтинг 500 лучших работодателей мира по версии Forbes . Средняя зарплата их специалиста в Кировске и Апатитах — выше 80 тысяч руб­лей, в Череповце — более 74 тысяч. Ко всему прочему, предлагается уникальный для российских компаний социальный пакет, который позволяет молодым специалистам приобрести жильё.

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«Класс «ФосАгро» лучше, чем обычный, в нашем городе многие о нём знают и хотят туда попасть, потому что это престижно, — рассказывает ученица 10-го класса Волхова Юля Точилина. — Я планирую поступать в Горный университет и связать своё будущее с предприятием «ФосАгро». Больше всего меня сейчас интересует информационная безопасность, хотела бы быть оператором дистанционного пульта управления».

Ректор университета Владимир Литвиненко , выступая перед школьниками, подчеркнул, что главная составляющая успеха — не отличные оценки в аттестате, а мотивация на успех, на результат. Молодой человек должен осознанно учиться, осознанно выбирать свою будущую профессию, и тогда он состоится как профессионал своего дела, отметил он.

Литвиненко также объяснил ребятам, почему в поисках призвания не следует рваться работать исключительно в столицы.

«Экономически развитыми должны быть в первую очередь регионы. Для этого предприятиям необходимы сильные инженеры и менеджеры, способные ответить на новые технологические вызовы, стоящие перед нашей страной, максимально эффективная система управления кадрами, — сообщил Литвиненко. — «ФосАгро» предоставляет вам отличную возможность для развития и самореализации. В нашем вузе вы сможете получить необходимые знания, найти им применение на своей малой родине или в других городах, где работает компания, и стать самодостаточными преуспевающими людьми».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей ­Гурьев рассказал школьникам и студентам о последних успехах компании. В 2017 году «­Фос­Агро» построила в Череповце крупнейшие в России производства аммиака и гранулированного карбамида стоимостью 65 миллиардов рублей. Это позволило создать 370 новых высокотехнологичных рабочих мест, на которых трудятся специально обученные, высококвалифицированные сотрудники, сообщил Гурьев.

«Наше оборудование отвечает самым высоким современным стандартам, поэтому наши работники должны обладать максимально высоким уровнем знаний. И вы, ребята, — наш кадровый потенциал, будущая элита «ФосАгро». Мы хотим, чтобы компания развивалась вместе с вами, а вы росли вместе с нами», — отметил Андрей Гурьев.

«Тот социальный, карьерный лифт, который сегодня выстраивается в компании, весьма уникален, — подчеркнул генеральный директор ПАО «­ФосАгро». — Кто-то из вас приехал из Балакова, кто-то из Волхова, кто-то из Череповца, Кировска или Апатитов. Ну а территория компании «­ФосАгро» — это не только города, откуда вы приехали. Сегодня территория компании — это весь мир. Мы работаем в ста странах мира. И кто же эти люди, которые работают сегодня в Бразилии , Индии, Сингапуре , Европе? Это вы! Это та молодёжь, которая получила образование и пришла на работу в компанию, те специалисты, которых мы выбрали. С нашей компанией вы открываете для себя весь мир».

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В рамках фестиваля ребята участвовали в интеллектуальных и творческих конкурсах, квестах и музыкальных состязаниях, познакомились с инфраструктурой Горного университета. Школьники пообщались и с самими студентами — будущими химиками и горняками.

Участник программы Сергей Тюстин из Волхова рассказал, что работа в «­ФосАгро» — семейное дело, которое он намерен поддержать.

leftВыпускники Санкт­Петербургского горного университетаработают на всех предприятиях компании «ФосАгро» и составляют костяк инженерного корпуса компании. «Я планирую продолжить семейную династию: мама работает на „Метахиме“ инженером по охране окружающей среды и природопользованию, отчим — мастер смены, — рассказал школьник. — Чтобы попасть в „ФосАгро-класс“, мне пришлось побороться с самим собой: были сложности с физикой, но я справился. Рассматриваю несколько вариантов обучения в вузе: Санкт-Петербургский технологический или Горный. Затем планирую работать на одном из предприятий „ФосАгро“. Знаю, что в компании большие возможности для молодых специалистов».

А вот житель Балакова Роман Круглов, напротив, планирует стать первым в семье работником «ФосАгро». «Хочу стать теплоэнергетиком, возьму целевое направление на обучение от компании. »­ФосАгро-класс» даёт мне возможность развиваться, совершенствоваться. Жизнь у меня с поступлением в профильный класс поменялась: много поездок, встреч, друзей, знакомство с вузами», — поделился ученик.

Андрей Гурьев пожелал школьникам успехов на вступительных экзаменах и пригласил их на практику.

«Требование простое: вы должны быть лучшими специалистами, мы должны видеть тот результат, который вы хотите нам дать. Детство и юношество — это прекрасное время, но это именно то время, когда надо планировать ваше будущее», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Лидер по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений — компания «­ФосАгро» сейчас работает в 100 странах, помимо приоритетного российского рынка, она продаёт минеральные удобрения в Европу, Латинскую Америку и Азию. Компания начала свой образовательный проект в 2013 году, ощутив проблему дефицита квалифицированных специалистов в горнодобывающей промышленности. За пять лет компания инвестировала в этот проект более 311 миллионов руб­лей.