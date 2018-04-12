Детскую музыкальную школу имени Глиэра в Москве ждет капитальный ремонт

Выявленный объект культурного наследия XIX века — детскую музыкальную школу имени Р. М. Глиэра — доверят отремонтировать победителю конкурса с ограниченным участием, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Москва приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе с ограниченным участием на завершение капитального ремонта детской музыкальной школы имени Р. М. Глиэра на Большой Якиманке, 29», — говорится в сообщении.

Школа представляет собой четырехэтажное здание с двумя подземными этажами, построенное в 1906 году. В 2016 году школе присвоен статус объекта культурного наследия, что накладывает на участников закупки особые требования.

Здание учреждения находится в неудовлетворительном состоянии и не функционирует. Общее состояние монолитных конструкций, кровли, лестничных проходов характеризуется как ограниченно работоспособное.

Победителю конкурса с ограниченным участием предстоит завершить капитальный ремонт на территории объекта культурного наследия площадью 1,1 тысячи квадратных метров.

Начальная стоимость работ составляет 220 миллионов рублей. Заявочная компания продлится до 3 мая.