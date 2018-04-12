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Профессионалов растят со школьной скамьи
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Профессионалов растят со школьной скамьи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 34 тысяч учеников школ Москвы стали участниками проекта «Профсреда» в этом учебном году. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщил инициатор проекта Константин Афонин.
Всего с 2013 года в проекте приняли участие около 200 тысяч учеников столичных школ.
— В этом году для участников проекта провели 540 мероприятий. С их помощью школьники приобщились к своим будущим профессиям, — сказал Константин Афонин.
Он также назвал самые популярные направления у учащихся. Так, на первом месте оказались специальности в сфере услуг: повара, официанты и парикмахеры. На втором месте — профессии, связанные с творчеством и дизайном.
В этом учебном году организаторы проекта «Профессиональная среда» поставили перед собой задачу по созданию условий, которые помогут школьникам в дальнейшей профориентации. Об этом рассказала руководитель проекта Надежда Широкова.
Так, на базе проекта будет реализовано новое направление — формирование сообщества волонтеров-профориентаторов.
— Через реализацию волонтерской помощи можно лучше всего понять свои ориентиры, свои сильные и слабые стороны. И это помогает в будущей профреализации, — сказала Надежда Широкова.
По ее словам, к новому направлению планируется привлечь порядка четырех тысяч учеников столичных школ.
— Мы хотим создать для них такие условия, которые помогут ребятам определиться с дальнейшим выбором профессии, — добавила Широкова.
Сперва школьник пройдет отбор, затем обучение, по итогам которого для него сформируют индивидуальную «карту проб», на основе его знаний и навыков. Следующим этапом для учеников столичных школ станет работа в компаниях и на предприятиях — партнерах проекта «Профессиональная среда».
В рамках обучения состоятся мастер-классы по различным компетенциям, тренинги, а также производственные стажировки по семи доступным направлениям.
Руководитель центра дополнительного образования колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 16 Анастасия Кожепенько рассказала о планах проекта «Профсреда» на ближайшее будущее.
— В этом году мы ставим перед собой задачу познакомить московских школьников с перспективными технологиями. Основной формой реализации этого направления станет проведение ежемесячных профессиональных фестивалей, — отметила Анастасия Кожепенько.
Целью этих фестивалей станет знакомство школьников с технологиями будущего согласно календарю событий профессиональной среды.
Ранее на проекте учеников столичных школ знакомили с такими направлениями, как сфера услуг, информационные технологии, транспорт и логистика, инженерные технологии, строительные технологии, творчество и дизайн.
Все эти направления связаны с так называемыми hard skills (твердыми навыками. — «ВМ»), то есть тем набором навыков и умений, которые связаны с технической стороной деятельности. Одно из главных направлений в будущем — это работа над soft skills (мягкие навыки. — «ВМ»), которые являются надпредметными. Это те навыки, которые связаны не с конкретным типом деятельности, а с коммуникациями для эффективного взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами. Их часто называют «личными качествами». В этом году площадки с надпредметными компетенциями планируется размещать на всех фестивалях проекта «Профессиональная среда».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Илья Гаранин, начальник отдела по реализации молодежных проектов регионального московского отделения союза машиностроителей России:
— Предприятиям выгодна модель образования, при которой молодой человек еще во время обучения получает рабочее место, а также мастера, который его контролировал. Однако ранее не было никакой законодательной базы, которая могла предусмотреть такую возможность. В Московском государственном образовательном комплексе внедрен стандарт, который гарантирует студенту трудоустройство на предприятии во время обучения, а также заработную плату. Сейчас ребята, которые приходят на предприятия от проекта «Профсреда», получают в среднем от 27 до 32 тысяч рублей в месяц. Те ребята, которые проходят обучение на кафедрах «Профсреды», могут рассчитывать на более высокий уровень оплаты труда и на гарантированное место на предприятии. Сейчас опыт Москвы уже начинают использовать в других регионах России.
СПРАВКА
Проект «Профессиональная среда» реализуется на базе Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), а также столичных колледжей. Проект создан для того, чтобы помочь ученикам столичных школ выбрать свою будущую профессию с помощью практик и стажировок. Школьники могут попробовать себя в разных профессиях, получить новые навыки и знания.
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