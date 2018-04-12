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Отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей создали в медуниверситете Дагестана
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Отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей создали в медуниверситете Дагестана 

ТАСС 24 минуты назад
МАХАЧКАЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) МЧС России создан в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ), сообщил в интервью ТАСС ректор ДГМУ Сулейман Маммаев.
"У нас в университете создан свой спасательный студенческий отряд, который называется «Снежный барс». Члены этой команды проводят много мастер-классов по разным направлениям как внутри вуза, так и в школах, и других учреждениях республики", — сказал Маммаев. По его словам, в состав отряда входят около 20 студентов разных факультетов.
"Отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей — это хорошая практика для наших студентов. Такая мобильная команда подготовленных студентов в случае необходимости окажет помощь спасателям республики", — добавил ректор вуза.
Ранее сообщалось, что создание отряда ВСКС в медуниверситете Дагестана обсуждалось в октябре 2017 года в ходе встречи Сулеймана Маммаева со спасателем II класса главного управления МЧС РФ по Дагестану, руководителем Дагестанского студенческого корпуса спасателей Ринатом Закаевым и активистом ДГМУ Фаррухом Худойбердиевым. Подобные отряды уже созданы в других вузах Дагестана.
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