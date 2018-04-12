Отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей создали в медуниверситете Дагестана

"У нас в университете создан свой спасательный студенческий отряд, который называется «Снежный барс». Члены этой команды проводят много мастер-классов по разным направлениям как внутри вуза, так и в школах, и других учреждениях республики", — сказал Маммаев. По его словам, в состав отряда входят около 20 студентов разных факультетов.

"Отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей — это хорошая практика для наших студентов. Такая мобильная команда подготовленных студентов в случае необходимости окажет помощь спасателям республики", — добавил ректор вуза.