Московская метапредметная олимпиада прошла в школе №281 

Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений» прошла в школе № 281, сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Учащиеся Дарья и Ульяна 7 «К» класса совместно с А. С. Емцевой посетили вдову Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя полковника Харитонова Николая Николаевича. Галина Васильевна Харитонова рассказала про жизнь и судьбу своего мужа, а также про военные события, службу военных летчиков в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Отметим, что ученики школы № 281 регулярно принимают участие в жизни ветеранов Москвы. (ео)