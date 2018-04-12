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Московская метапредметная олимпиада прошла в школе №281
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Московская метапредметная олимпиада прошла в школе №281 

Управа района Бабушкинский 51 минуту назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений» прошла в школе № 281, сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Учащиеся Дарья и Ульяна 7 «К» класса совместно с А. С. Емцевой посетили вдову Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя полковника Харитонова Николая Николаевича. Галина Васильевна Харитонова рассказала про жизнь и судьбу своего мужа, а также про военные события, службу военных летчиков в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Отметим, что ученики школы № 281 регулярно принимают участие в жизни ветеранов Москвы. (ео)
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