«Астрономия позволяет стирать границы между предметами»

Почему уроки астрономии пробуждают интерес к физике, математике и английскому, где брать школьных учителей астрономии, каких знаний недостает преподавателям физики и почему школьный учебник по астрономии Виктора Чаругина лучше учебника Воронцова-Вельяминова, читайте в колонке астронома Михаила Кузнецова

Михаил Кузнецов — сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ , учитель астрономии в МОУ гимназия №1 и лицей №14 ( город Жуковский ), за последние десять лет его воспитанники завоевали более ста призовых мест на Всероссийской и Международной олимпиадах по астрономии.

Возвращение астрономии в школьную программу — это в любом случае хорошо по той причине, что этот предмет формирует картину мира. На мой взгляд, одна из главных задач школы состоит в том, чтобы показать человеку, в каком мире он живет и объяснить законы, которые в нем работают. Для нашей страны астрономия необходима еще и потому, что Россия , всегда была в лидерах по исследованию и освоению космоса: запустила первый спутник, отправила в космос первого космонавта, и этот ряд достижений можно долго продолжать.

Согласно опросу ВЦИОМа , проведенному в 2009 году, четверть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. В тот момент большая часть людей, как в знаменитых произведениях Артура Конан Дойля , считала эту информацию неважной. Конечно, это очень плохо. Не имея полной картины, мы не можем делать правильные выводы о том, что происходит в мире, как нам действовать. Причин тому несколько.

Во-первых, это деградация инженерного и естественнонаучного образования в принципе, снижение его востребованности, перекос в сторону гуманитарных дисциплин. А сейчас, когда у нас есть проблемы со специалистами-инженерами и другими техническими специальностями, встал вопрос, что нужно поднимать техническую направленность образования. Пока еще есть кадры, это возможно. Тем более что, например, специалисты в области космонавтики, не зная астрономии, не могут запускать космические аппараты. В противном случае это заканчивается как у нас: либо что-то не взлетает, либо что-то не выводят, что-то перепутали. В этом случае ошибки очень дорого обходятся государству. Раз мы ставим космическую промышленность как одно из главных направлений деятельности государства, значит нужно заниматься астрономией. Поэтому решение вернуть предмет было правильным.

Конечно, прежде, чем возвращать астрономию в школу, нужно было подумать, как это делать, посоветоваться с экспертами, подготовить учителей, потому что просто переподготовить учителей физики недостаточно. Со знаниями астрономии у них, как показывает практика, туговато. В астрономии за последние 20 лет случилось очень много открытий, поэтому учитель должен быть в курсе своего предмета, любить его и уважать.

Когда астрономию убрали из списка обязательных предметов и перестали преподавать, все эти годы продолжала проводиться Всероссийская олимпиада по астрономии. Она проводится ежегодно с 1994 года, и благодаря ей предмет выжил, остались коллективы, которые ведут кружки, готовят детей. Интересующиеся дети вообще есть всегда, они во многом выживают не благодаря, а вопреки. И когда есть поддержка со стороны педагогов, то будут и результаты, в том числе и на международных олимпиадах.

Поскольку предмета не было, деградировала система подготовки педагогов. И естественно, что кафедры, которых было 14 по всему Советскому Союзу, были сокращены в педагогических вузах. Остались единицы, причем объединенные с физикой и информатикой. Такая ситуация сохранялась до возвращения предмета в школы.

Конечно, физики должны знать астрономию. Но, например, космологией, эволюцией, вселенной они практически не занимаются, потому что им это не надо, в рамках предмета этого не было, отведенные часы на это обычно не тратились. Поэтому на взгляд тех, кто занимается олимпиадным движением по астрономии, самое хорошее было бы превратить предмет в мотивационный к познавательной деятельности. Он дает всю информацию о том, как устроен мир, о его многообразии. Как мотивационный предмет астрономия очень полезна в средней школе. В этом плане его можно было бы как географию преподавать несколько лет, а не только последние два класса. Конечно, он требует знания физики, но это хорошо, поскольку через астрономию ученики начинают очень хорошо разбираться в частности в физике и математике. Она служит стимулом к объединению предметов под, скажем так, астрономическим флагом.

Сейчас в школах у нас недостаточно преподавателей астрономии. Их надо готовить. Нужны кадры. В первую очередь можно использовать выпускников астрономических специальностей. Эти люди хорошо знают предмет, тем более что университетский диплом дает право преподавания в школе.

Что касается статьи в « Московском комсомольце », в которой критиковался учебник астрономии Чаругина, то она не очень хорошо характеризует автора как журналиста. Он не выслушал ни одну сторону, ни другую, его мнение в статье главенствует, но оно непрофессионально, в частности про яркости звезд. Если бы он владел предметом, он бы знал, что Арктур является ярчайшей звездой, потому что наш диапазон человеческого глаза так устроен, что мы лучше видим желтые лучи, и Вега в принципе ярче, но она ярче в синих лучах. А Арктур в желтых и красных. Поэтому Арктур при наблюдении глазом чуть ярче Веги. Это знает любой наш олимпиадник.

Также автор статьи путает порядки — миллионы и миллиарды. В своем учебнике Чаругин говорит про разные объемы: обо всей вселенной, это одно, а наблюдаемая часть вселенной — Метагалактика — это совсем другое. Вся Вселенная гораздо больше наблюдаемой части.

Так же зависимости от того, какова задача не только можно, но и нужно радиус Солнца брать округленно с точностью в сотню тысяч километров, а светимость Солнца округлять, как показано в учебнике и описано автором статьи в «МК» в качестве ошибки. Главное по сравнению с чем и для чего! Это один из навыков, который дает данный учебник в частности и астрономия в принципе.

У учебника есть недостатки, но второй учебник, под авторством Воронцова-Вельяминова, на мой взгляд, гораздо хуже. Так что, если у Чаругина есть какие-то неточности, то их можно устранить в последующих изданиях. Учебники Чаругина и Воронцова-Вельяминова нельзя сравнивать. Первый сделан по современным стандартам, в нем масса иллюстративных материалов, он выполняет свою главную задачу — показывает весь предмет целиком. У него очень качественный иллюстративный и информационный материал, современные фотографии, освещены все современные открытия и им там уделяется немалое место. Что касается второго учебника, то там много вопросов. Авторов уже нет в живых, но почему-то учебник выходит под их авторством без указания того, кто его сейчас пишет, обновляет? Там вся современная часть астрономии, которая у Чаругина занимает больше половины учебника, умещена в три последних параграфа, убрана почти вся астрофизика, которая была даже в предыдущих изданиях этого учебника.

Я преподаю астрономию в школе, причем по обоим учебникам, и могу сказать, что учебник Чаругина гораздо лучше. Он построен на новых принципах — ему есть куда развиваться. Учебник же Воронцова-Вельяминова «родом» из XIX века. Идеология его построения была создана еще учебником космографии конца XIX — начала XX века. Е. К. Страут подключился к этому учебнику, потому что Воронцов-Вельяминов в 60-е — 70-е годы был уже достаточно пожилым человеком.

Мне не удалось найти, кто из профессиональных ученых-астрономов давал рецензию и на этот учебник со стороны Академии наук , эта информация недоступна. В остальных экспертных комиссиях нет ни одного профессионального астронома. Это говорит о том, что учебнику Воронцова-Вельяминова должна быть альтернатива и она появилась в виде учебника Чаругина. Да, там есть недостатки, но повторюсь, они устранимы. Если к этому учебнику выпустят еще и задачник, то это будет блестящий комплект.

Я готовлю школьников к Всероссийской олимпиаде по астрономии. У меня очень много учеников, самые талантливые дети, как правило, приходят в шестом-седьмом классе, им интересен предмет. Мы ездим с ними наблюдать звездное небо, выезжаем для этого на Кавказ, занимаемся астрофотографией, выступаем на конференциях. Это очень большая урочная и внеурочная работа.

У нас сформировался хороший кружок астрономии, если есть коллектив, поддержка друг друга, тогда будут и результаты. Ребята много занимаются сами, их самостоятельная работоспособность — следствие того, что им интересен предмет, в результате они подтягивают физику, математику и становятся призерами и победителями олимпиад по разным предметам. Им нужен английский, потому что они общаются за границей с другими школьниками, увлеченными астрономией, олимпиадниками. Их интересует история астрономии и история страны, информатика, потому что современная астрономия связана с программированием и обработкой большого массива данных. Дети ощущают эту востребованность, так что астрономия позволяет стирать границы между предметами и формирует тягу к познанию окружающего мира в самом общем смысле слова, включающем и всю Вселенную.

Автор — Михаил Кузнецов

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