Ученик школы №1530 стал дипломантом на литературном конкурсе

Москве провели ежегодный конкурс детского творчества «Пока в России Пушкин длится…». Ученик Сокольников стал призером конкурса.

Артем Лазуткин из шестого «Е» класса школы №1530 «Школа на Гастелло» района Сокольники был награжден Дипломом второй степени. Представители отделения школы гордятся победой школьника и поздравляют его с этим достижением.

Конкурс проводился в нескольких номинациях. Участники литературного состязания поделилась на возрастные группы — младшую (пятые-восьмые классы) и старшую (девятые-одиннадцатые классы). В рамках мероприятия юные конкурсанты представили стихотворения Александра Сергеевича Пушкина и других поэтов девятнадцатого века на историческую тематику. Участники конкурса получили возможность также представить стихотворения собственного сочинения в качестве отзыва на творчество великого русского писателя.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.