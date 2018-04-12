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Ученик школы №1530 стал дипломантом на литературном конкурсе
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Ученик школы №1530 стал дипломантом на литературном конкурсе 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В Москве провели ежегодный конкурс детского творчества «Пока в России Пушкин длится…». Ученик Сокольников стал призером конкурса.
Артем Лазуткин из шестого «Е» класса школы №1530 «Школа на Гастелло» района Сокольники был награжден Дипломом второй степени. Представители отделения школы гордятся победой школьника и поздравляют его с этим достижением.
Конкурс проводился в нескольких номинациях. Участники литературного состязания поделилась на возрастные группы — младшую (пятые-восьмые классы) и старшую (девятые-одиннадцатые классы). В рамках мероприятия юные конкурсанты представили стихотворения Александра Сергеевича Пушкина и других поэтов девятнадцатого века на историческую тематику. Участники конкурса получили возможность также представить стихотворения собственного сочинения в качестве отзыва на творчество великого русского писателя.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.
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