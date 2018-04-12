Эксперты: взаимодействие бизнеса и вузов решит вопрос оторванности образования от рынка

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Тесное взаимодействие компаний с высшими учебными заведениями и реализация совместных проектов позволит решить проблему оторванности образования от динамично изменяющихся требований рынка труда. Об этом в четверг сообщила заместитель директора департамента кадровой политики горно-металлургической компании (ГМК) "Норильский никель" Евгения Пацына на круглом столе «Кадровая политика в промышленности» в рамках Красноярского экономического форума.

"Компания «Норильский никель», как и все крупные промышленные компании РФ , взаимодействует с вузами, имеет партнерские программы, мы работаем с более чем 25 вузами.

Бизнес меняется очень быстро: это и новая техника, и новые технологии, образование в наших вузах не может с такой скоростью меняться, мы это видим, понимаем и ощущаем на себе. Как с этим, условно говоря, бороться? Только совместными усилиями: наше желание и видение и возможности образования, которое сейчас, наверное, должно перестраиваться: больше дистанционного образования, дуального образования, заочного", — сказала она.

Пацына также отметила, что в этом году планируется усовершенствовать комплексную программу, подписанную между компанией и НГИИ на 2016-2020 годы. «Исходя уже из перспектив развития бизнеса», — уточнила она.

По словам директора по персоналу ГК «Искра» (один из крупнейших операторов спутниковой связи России) Ирины Уваровой, идея выстраивания работы с вузами возникла из-за потребности в квалифицированных кадрах.

"Тогда мы не могли закрыть вакансии, в первую очередь, инженеров-разработчиков.

Стали искать решения и поняли, что нужно идти в вузы и начинать работу уже там. Действительно, мы ощущаем, что оторванность от рыночных реалий присутствует, и сегодня, когда молодые специалисты приходят на собеседования, не все могут идентифицировать себя в качестве профессионалов", — пояснила она.

Внедрение новых инструментов

Генеральный директор Российского технологического агентства Владимир Пастухов подчеркнул, что также необходимо «обратить внимание на инструменты сопряжения теоретической подготовки и практического применения опыта студентов, аспирантов, молодых преподавателей».

"Здесь существует большое количество инструментов и мер поддержки со стороны Министерства образования и науки и со стороны Министерства промышленности и торговли . К числу наиболее ярких я бы отнес создание сети инжиниринговых центров на базе ведущих российских вузов и реализация хорошо зарекомендовавших себя программ кооперации вузов и высокотехнологичных предприятий", — сказал он.

Управляющий партнер компании ФОК (Финансовый и организационный консалтинг), глава Экспертного совета РСПП по промышленной политике Моисей Фурщик добавил, что из-за оттока молодежи из малых и средних городов, где сосредоточены предприятия, нужно налаживать работу и со школьниками.

"Крупный бизнес все больше понимает, что надо взаимодействовать с потенциальными работниками в течение всего цикла обучения, начиная со школьной скамьи. Вот этот этап школы важный, потому что в этом возрасте детей легче всего увлечь тематикой, при чем это можно сделать с минимальными затратами", — уточнил он.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.