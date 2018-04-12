Студенты МГИМО рассказали школьникам, как сдать ЕГЭ на «отлично» 

Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартовала на Вологодчине. К мероприятию, организованному Рособрнадзором, регион присоединяется в четвертый раз.
Суть акции в том, что выпускники прошлых лет, сдавшие Единый госэкзамен на 100 или чуть меньше баллов, делятся с нынешними старшеклассниками советами и рекомендациями. Сегодня о своем опыте рассказали воспитанники многопрофильного лицея, а ныне студенты МГИМО Алла Дуничкина и Никита Гаврищук; выпускник Общеобразовательного лицея «АМТЭК», а сегодня первокурсник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Руслан Асланов.
С одиннадцатиклассниками провели беседу и специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Вологодской области. Также школьники узнали, какие методические пособия и учебники лучше использовать для подготовки к ЕГЭ.