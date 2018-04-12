Ещё
Студенты МГИМО рассказали школьникам, как сдать ЕГЭ на «отлично»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты МГИМО рассказали школьникам, как сдать ЕГЭ на «отлично» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартовала на Вологодчине. К мероприятию, организованному Рособрнадзором, регион присоединяется в четвертый раз.
Суть акции в том, что выпускники прошлых лет, сдавшие Единый госэкзамен на 100 или чуть меньше баллов, делятся с нынешними старшеклассниками советами и рекомендациями. Сегодня о своем опыте рассказали воспитанники многопрофильного лицея, а ныне студенты МГИМО Алла Дуничкина и Никита Гаврищук; выпускник Общеобразовательного лицея «АМТЭК», а сегодня первокурсник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Руслан Асланов.
С одиннадцатиклассниками провели беседу и специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Вологодской области. Также школьники узнали, какие методические пособия и учебники лучше использовать для подготовки к ЕГЭ.
Вологда.рф: последние новости
Отборочный этап стартовал для претендентов на звание «Ученик года – 2018» Основы слесарного и токарного дела освоили вологодские школьники ЕГЭ сразу по пяти предметам досрочно сдают сегодня вологжане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии94
Что Россия может сделать Западу275
Россиянам разрешили курить в самолетах144
Суд изменил приговор Улюкаеву
Россия определилась с украинской трубой189
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение