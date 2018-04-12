Эксперты: обучение предпринимательству стоит начинать еще в школе

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Эксперты сессии «Новая волна предпринимателей: какими предпринимателями будут нынешние школьники и студенты», которая прошла в четверг в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2018), обсудили проблемы школьного и вузовского образования и предложили обучать предпринимательским навыкам еще в школе, а студентам посоветовали не бояться принимать на себя риски при участии в бизнес-проектах.

Предпринимательство как образ жизни

Прежде всего, эксперты отмечают, что предпринимательство — это не набор каких-либо функций, это скорее жизненная позиция, в которой человек берет на себя ответственность за свои решения и поступки. Мнение об этом высказал заместитель директора ФГБУ «Роспредприниматель» Дмитрий Герасимов

"Предпринимательство — это не документы в налоговой, это скорее образ жизни, умение рисковать, быть готовым к изменениям и предвосхищать что будет дальше", — сказал он.

Эксперт утверждает, что людей, способных заниматься бизнесом, крайне мало: всего, по разным мировым оценкам, от 5 до 12%.

"По оценкам ученых, от 5 до 12% людей в мире готовы заниматься бизнесом. Все люди талантливы, и у кого-то есть способность собрать продукт и продать его. Большинство людей, которые способны этим заниматься, нуждаются в толчке", — сказал Герасимов.

Уйти от уроков

Учиться брать на себя ответственность эксперты предлагают со школьной скамьи, однако отмечают, что современное школьное образование не способно обеспечить развитие навыков предпринимательской деятельности. Основатель компании «Профессиональное электронное образование» Александр Молчанов уверен, что учеба в современной школе рутинна и не помогает детям принимать самостоятельные решения, необходимые для успеха в бизнесе.

"Современная школа, она про способ жизни в жестком производственном темпе, где, к сожалению, нет свободы выбора. Если ребенок не может сделать свободный выбор в школе, то он должен делать его где-то еще. Поэтому современные дети делают свои первые бизнес-проекты в пятом-шестом классе, когда продают свои профили в онлайн-играх другим игрокам", — сказал Молчанов.

Он также уточнил, что школам необходимо отойти от классно-урочной системы, так как современный учитель в ней уже не выступает ориентиром для учащихся, так как он не обладает необходимым набором предпринимательских компетенций.

Надежда на студентов

По мнению экспертов, студенты считаются уже более вовлеченными в создание собственных бизнес-проектов, однако и у них наблюдается боязнь принимать на себя риски. О них рассказал генеральный директор сервиса telefacer.com (приложение для быстрого общения с экспертами в различных областях) Глеб Тертычный.

"Наша система образования не плохая, она сама себе ставит задачи и сама оценивает. Студенты боятся потерять свой вожделенный диплом и не хотят принимать больший риск, чем работа по найму", — сказал Тертычный.

Тем не менее, позитивный пример участия студентов в предпринимательской деятельности наблюдается в Норильском государственном индустриальном институте (НИИ), который реализует образовательную программу по инициативе муниципального агентства развития предпринимательства для людей любого возраста, благодаря чему число субъектов предпринимательства растет. Мнение об эффективности такой формы подготовки высказал на Красноярском экономическом форуме и. о. ректора вуза Дмитрий Дубров