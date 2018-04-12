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Урок мужества прошел в школе №1231
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Урок мужества прошел в школе №1231 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В школе №1231 прошел урок мужества, приуроченный к 100-летнему юбилею создания Красной армии. Мероприятие состоялось 10 апреля.
— В нашем образовательном учреждении выступили сотрудники научно-исследовательского отдела Центрального музея Вооруженных сил Светлана Малинникова и Елена Шапошникова. Они побеседовали с детьми об одного из самых важных событий Великой Отечественной войны — Битве за Москву. Сотрудники музеярассказали нашим ученикам о мужестве солдат, защищавших столицу, — проинформировали в образовательном учреждении.
Отметим, что работники школы выразили надежду, что подобные занятия будут проводиться регулярно и станут частью патриотического воспитания детей.
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