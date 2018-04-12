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Гагаринские уроки во Владикавказе прошли на ура
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Гагаринские уроки во Владикавказе прошли на ура 

Мир24 2 часа назад
Гагаринские уроки прошли в школах Северной Осетии. На этих занятиях детям рассказали о первом полете в космос и судьбе первого космонавта Юрия Гагарина, сообщает телеканал «МИР 24».
Школьники также узнали о работе Международной космической станции на орбите Земли и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту и обслуживанию космических кораблей. «Урок был очень интересный. Когда рассказывают про космос, это очень интересно, в космосе много неизведанного», — говорит ученица 4 «Б» класса школы №18 г. Владикавказ Елена Сыровацкая.
«Я бы хотела стать космонавтом. Я хочу посмотреть на планеты со стороны — как их видят космонавты», — отметила ученица 4 «Б» класса школы №18 г. Владикавказ Анна Савенкова.
Ученики и сами подготовили свои презентации о космосе. В них дети рассказывали о великих космонавтах, а также о полетах на Луну и Марс.
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