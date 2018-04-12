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В школе №1560 Хорошево-Мневников пройдет клубный день
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В школе №1560 Хорошево-Мневников пройдет клубный день 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Посетителей ждут консультации педагогов, мастер-классы, спортивные состязания и концертные выступления.
— В 12.00 начнется консультация директора школы Ирины Ждановой, параллельно будут проходить консультации заместителей. С 13.00 стартуют различные творческие мастер-классы и открытые уроки. Родители могут выбрать то, что для них представляет больший интерес, — отметили в администрации школы.
Всех желающих ждут с 12.00 до 14.00 в корпусе имени А. А. Дельвига по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 22, корп. 4. С расписанием мероприятий можно познакомиться по ссылке: 1560.mskobr.ru/ads_edu/klubnyj_den3. (ео)
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