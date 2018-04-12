В школе №1560 Хорошево-Мневников пройдет клубный день

Посетителей ждут консультации педагогов, мастер-классы, спортивные состязания и концертные выступления.

— В 12.00 начнется консультация директора школы Ирины Ждановой , параллельно будут проходить консультации заместителей. С 13.00 стартуют различные творческие мастер-классы и открытые уроки. Родители могут выбрать то, что для них представляет больший интерес, — отметили в администрации школы.

Всех желающих ждут с 12.00 до 14.00 в корпусе имени А. А. Дельвига по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 22, корп. 4. С расписанием мероприятий можно познакомиться по ссылке: 1560.mskobr.ru/ads_edu/klubnyj_den3. (ео)