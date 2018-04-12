Представители шанхайского университета Цзяо Тун встретились со студентами МАИ

В начале апреля прошла встреча представителей Шанхайского университета Цзяо Тун со студентами Московского авиационного института на Соколе.

«Администратор проекта совместного института МАИ-ШУЦТ с китайской стороны рассказала о ШУЦТ, о его истории, выдающихся выпускниках, а также инфраструктуре института, которая особенно поразила наших студентов, — уточняет пресс-служба вуза. — Собравшиеся узнали об открытии летней школы, стартующей 18 июля».