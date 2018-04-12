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Представители шанхайского университета Цзяо Тун встретились со студентами МАИ
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Представители шанхайского университета Цзяо Тун встретились со студентами МАИ 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В начале апреля прошла встреча представителей Шанхайского университета Цзяо Тун со студентами Московского авиационного института на Соколе.
«Администратор проекта совместного института МАИ-ШУЦТ с китайской стороны рассказала о ШУЦТ, о его истории, выдающихся выпускниках, а также инфраструктуре института, которая особенно поразила наших студентов, — уточняет пресс-служба вуза. — Собравшиеся узнали об открытии летней школы, стартующей 18 июля».
В программу летней школы входят семинары по авиации, истории Китая, курс китайского языка, а так же мастер-классы по каллиграфии.
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