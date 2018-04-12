Директор школы №1793 района Выхино-Жулебино встретится с родителями воспитанников старших и подготовительных групп

В воскресенье, 15 апреля, в 10.00 в актовом зале школьного корпуса № 2 (ул. Привольная, д. 45) в рамках «Клубного дня» состоится встреча директора школы № 1793 Владимира Веревочкина с родителями воспитанников старших и подготовительных групп.

Темой встречи станет «Вариативность образовательной траектории во внеурочной деятельности первоклассника. Все „за“ и „против“ введения первых классов разной направленности».

Приглашаются родители воспитанников старших и подготовительных групп школы, а также все заинтересованные в обсуждении данной темы. (вт)