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Директор школы №1793 района Выхино-Жулебино встретится с родителями воспитанников старших и подготовительных групп
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Директор школы №1793 района Выхино-Жулебино встретится с родителями воспитанников старших и подготовительных групп 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В воскресенье, 15 апреля, в 10.00 в актовом зале школьного корпуса № 2 (ул. Привольная, д. 45) в рамках «Клубного дня» состоится встреча директора школы № 1793 Владимира Веревочкина с родителями воспитанников старших и подготовительных групп.
Темой встречи станет «Вариативность образовательной траектории во внеурочной деятельности первоклассника. Все „за“ и „против“ введения первых классов разной направленности».
Приглашаются родители воспитанников старших и подготовительных групп школы, а также все заинтересованные в обсуждении данной темы. (вт)
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