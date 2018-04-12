Большая перемена

Масштабные обсуждения проектов Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), с привлечением депутатов пройдут в мае и июне 2018 года, заявила министр образования Ольга Васильева . О том, как идет работа над документом и чем проект нового ФГОС отличается от существующего стандарта «Лента.ру» рассказал один из разработчиков стандарта, профессор МПГУ и автор учебников по литературе издательства «Русское слово» Сергей Зинин

Петиция учителей и родителей в поддержку министра образования Ольги Васильевой и новых ФГОСов на сайте Change.org собрала уже около 15 тысяч голосов. Сейчас ведутся экспертные обсуждения предложенных доработок ФГОС. Министерство изучает комментарии профессионалов и вносит правки в уже разработанные нормативы. В мае-июне 2018 года к широкому обсуждению стандартов Минобр привлечет и депутатский корпус. «Это будут публичные масштабные обсуждения. Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса не только для образовательной среды, но и для всего нашего общества, в этот процесс будут вовлечены максимальное количество экспертов», — заявила министр образования Ольга Васильева.

«Все предложения и изменения в проект нового ФГОС внимательно рассматриваются и обсуждаются», — рассказывает Сергей Зинин. «Сравнивается новый документ и Примерная основная образовательная программа (ПООП), по которой в данный момент продолжают учиться школьники. Казус в том, что в стандартах, имеющих законодательную основу, не прописано содержание образовательной программы, а требования к результатам освоения программы сформулированы в лишь обобщенной форме. Зато содержание предметов расписано в ПООП, которая всего лишь дополняет стандарты, но не имеет юридической силы. По примерной программе учителя составляют собственную авторскую программу обучения, в которой уже выбирают для себя конкретных авторов и их произведения, если речь, например, идет о литературе», — говорит он.

Действующие сегодня ФГОС были утверждены в 2009–2012 годах, и сейчас по ним работает вся начальная школа и 5–7 классы основной школы. Профессор МПГУ подчеркивает, что эти стандарты не фиксируют предметное содержание образования. Все это привело к тому, что государственные гарантии качества образования ослабли, единое образовательное пространство начало разрушаться. Дети даже из соседних школ в Москве не могут совместить знания, потому что они учатся по совершенно разным программам. Из-за этого им сложно адаптироваться в новой школе. Новые ФГОС узаконят содержание образования и сформулируют предметные результаты — чему должны научиться дети к окончанию основной школы.

Новые ФГОСы должны решить существующие противоречия. При этом все концептуальные основы действующего стандарта сохранены. Доработанная редакция ФГОС лишь конкретизирует важнейшие положения документа. Но здесь возникают вкусовые споры. «Какое выбрать произведение Чехова и повесть Гоголя, почему этот автор включен в список, а этого нет. Это предметное пространство, по которому следует договариваться со всеми заинтересованными лицами — и литературоведами, и учителями, и представителями Российской академии наук , участвующих в работе над ФГОС», — убежден Сергей Зинин. «Впрочем, классическое ядро неразрушимо. Никто не спорит, что из древнерусской литературы вершинным текстом является „Слово о полку Игореве“, и заменить его нечем. То же самое касается Фонфизина, Карамзина, „Евгения Онегина“, „Мертвых душ“ и „Войны и мира“. Это такие вершины, о которых в содержательном списке спорить даже нельзя. Поэтому, когда говорят об отсутствии в новых ФГОС вариативности образования и о лишении учителя свободы в выборе, то очень странно давать свободу от этих произведений», — подчеркивает профессор.

Свободы творчества учителей никто не лишает. И даже наоборот. Вариативная часть в новом документе составляет примерно треть от всего объема программы. Этого времени вполне достаточно, чтобы преподаватель сам пополнил золотой список произведений. Это сделает рабочую программу учителя индивидуальной, учитывающей читательские запросы учащихся.

При доработке ФГОС уже проделана огромная работа. Это не фантазии или научные эксперименты какой-то группы специалистов. В этом участвовало более 300 авторитетных экспертов. Стандарты прошли серьезные этапы общественно-профессионального обсуждения и экспертизы ученых РАН и лучших специалистов РАО. И замечаний на самом деле было не так много. «Во-первых, они касалось необходимости уточнить требования к результатам обучения. Во-вторых, говорили о повышенной нагрузке на учеников, в-третьих, возникли вопросы к разбивке общеобразовательной программы по разным классам. Все эти проблемы вот-вот будут урегулированы», — говорит Сергей Зинин. «Главное, что кардинально новые ФГОС ничего не меняют. Все общие установки сохраняются, но при этом они наполняются содержанием», — утверждает он.

Сама разработка изменений ФГОС не представляла большой сложности. «Мы проанализировали все существующие учебники и образовательные программы и сделали их некий синтез. Важно, что ни одному из учебников или программ не было отдано предпочтение», — продолжает эксперт. Это означает, что ни у одного из издательств нет доступа к разработке изменений ФГОС и списку авторов этой работы. Таким образом, домыслы о возможной предвзятости разработчиков абсолютно беспочвенны.