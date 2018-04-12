Коллектив «Каприччио» из Некрасовки отличился на конкурсе «Ради жизни на земле» 

Стали известны результаты III Смотра-конкурса творческих коллективов образовательных учреждений города Москвы «Ради жизни на земле», в котором приняли участие обучающиеся творческого объединения «Каприччио» из школы № 2089 района Некрасовка. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Вера З. стала лауреатом III степени, Милана Б. и Давид А. — дипломантами, Тамара Б. — участник. Поздравляем юных пианистов и их наставника — Елену Скоробогатову, — отметил один из педагогов школы.
Напомним, что школа расположена по адресу: 1-я Вольская улица, дом 9, корпус 3. (вт)