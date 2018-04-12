Школьники из Текстильщиков прошли в 1/8 финала чемпионата Москвы по баскетболу

Воспитанники школы №1367, которая находится в районе Текстильщики, стали участниками 1/8 финала чемпионата Москвы по баскетболу. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Турнир «Победный мяч» является одним из самых массовых: каждый год в нем принимают участие около 90 тысяч ребят всех возрастов из многих школ города. Баскетбол способствует развитию волевых качеств спортсмена, его способности концентрироваться. Наши ребята показали очень хорошую игру, выложились на все 100 процентов. Поздравляем спортсменов и желаем им дальнейших успехов, — отметил представитель школы.

Напомним, что школа №1367 находится по адресу Саратовская улица, 14/1. (мю)