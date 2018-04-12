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Ученики Физико-математической школы МАИ встретились с руководством вуза
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Ученики Физико-математической школы МАИ встретились с руководством вуза 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Учащихся Физико-математической школы Московского авиационного института 4 апреля ждала встреча с ректором вуза Михаилом Погосяном. Мероприятие было построено в форме диалога.
— Ребята адресовали гостю много вопросов. Среди самых популярных — дистанционное обучение, целевая подготовка, связи и проекты МАИ в кооперации с иностранными вузами и партнёрами, — уточнили в пресс-службе вуза.
Ректор также рассказал о возможностях совместной магистратуры МАИ и Шанхайского университета Цзяо Тун, партнёрских отношениях с рядом ведущих предприятий и корпораций. (ео)
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