Ученики Физико-математической школы МАИ встретились с руководством вуза 

Учащихся Физико-математической школы Московского авиационного института 4 апреля ждала встреча с ректором вуза Михаилом Погосяном. Мероприятие было построено в форме диалога.
— Ребята адресовали гостю много вопросов. Среди самых популярных — дистанционное обучение, целевая подготовка, связи и проекты МАИ в кооперации с иностранными вузами и партнёрами, — уточнили в пресс-службе вуза.
Ректор также рассказал о возможностях совместной магистратуры МАИ и Шанхайского университета Цзяо Тун, партнёрских отношениях с рядом ведущих предприятий и корпораций. (ео)