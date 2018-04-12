Ученики Физико-математической школы МАИ встретились с руководством вуза

— Ребята адресовали гостю много вопросов. Среди самых популярных — дистанционное обучение, целевая подготовка, связи и проекты МАИ в кооперации с иностранными вузами и партнёрами, — уточнили в пресс-службе вуза.

Ректор также рассказал о возможностях совместной магистратуры МАИ и Шанхайского университета Цзяо Тун, партнёрских отношениях с рядом ведущих предприятий и корпораций. (ео)