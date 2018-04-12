Рособрнадзор: Расписание ЕГЭ не будет меняться из-за проведения ЧМ-2018

Расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не претерпит изменений из-за проведения чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил заместитель министра образования и науки — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

«Расписание ЕГЭ меняться не будет, оно уже утверждено, оно прошло обсуждение. Для нас это тоже важное событие, мы, конечно, расписание составили с учетом тех дней, когда будет проводиться ЧМ, у нас в целом основные предметы — русский язык, математика, они уже закончатся до начала ЧМ. Мы синхронизировали время экзамена и время начала игр: игры начинаются с шести часов, после завершения экзаменов», — сообщил С. Кравцов