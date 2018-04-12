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Рособрнадзор: Расписание ЕГЭ не будет меняться из-за проведения ЧМ-2018
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Рособрнадзор: Расписание ЕГЭ не будет меняться из-за проведения ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не претерпит изменений из-за проведения чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил заместитель министра образования и науки — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.
«Расписание ЕГЭ меняться не будет, оно уже утверждено, оно прошло обсуждение. Для нас это тоже важное событие, мы, конечно, расписание составили с учетом тех дней, когда будет проводиться ЧМ, у нас в целом основные предметы — русский язык, математика, они уже закончатся до начала ЧМ. Мы синхронизировали время экзамена и время начала игр: игры начинаются с шести часов, после завершения экзаменов», — сообщил С. Кравцов.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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