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НБД-Банк рассказал студентам о работе в банковской сфере
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НБД-Банк рассказал студентам о работе в банковской сфере 

АиФ Нижний Новгород 53 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
9 апреля 2018 года в НБД-Банке состоялось традиционное мероприятие для студентов экономических, финансовых и юридических факультетов высших учебных заведений Нижнего Новгорода. В этом году в гостях у работодателя побывали 25 человек — учащиеся третьих и четвертых курсов ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НИУ «Высшая школы экономики».
На встрече сотрудники и руководители НБД-Банка рассказали студентам о работе кредитного учреждения, а также предоставили уникальную возможность своими глазами увидеть работу банка изнутри, побывав на экскурсии в Центральном дополнительном офисе и пообщавшись с сотрудниками отдела кредитования малого бизнеса.
Начальник управления по работе с персоналом Светлана Терехина рассказала студентам о преимуществах и выгодах работы в НБД-Банке, сделав акцент на реальных возможностях построения карьеры, отношении к персоналу как к долгосрочному ресурсу, а также на стабильности банка.
Студенты узнали, какие специалисты требуются банку в настоящее время — это сотрудники отдела кредитования, менеджеры по привлечению клиентов, специалисты по документообороту, менеджеры по расчетно-кассовому обслуживанию, кассиры по рублевым и валютным операциям.
«С 2012 года для выпускников школ и вузов в НБД-Банке реализуется профориентационный проект «В гостях у работодателя», цель которого — рассказать о банковских профессиях, познакомить студентов с реальной работой банка. Руководители банка с удовольствием принимают участие во встречах с молодежью и проводят ознакомительные экскурсии. Возможно, по итогам прошедшей ярмарки в нашем коллективе скоро появятся новые сотрудники. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в данном мероприятии. Кроме того, второй год подряд в НБД-Банке работает проект «Выбирай будущее», когда уже наши специалисты приходят в вузы, встречаются со студентами, проводят презентации, круглые столы. По этой программе восемь человек прошли конкурсный отбор на вакансию, четверо из них впоследствии были трудоустроены», — рассказала начальник управления по работе с персоналом ПАО «НБД-Банк» Светлана Терехина.
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