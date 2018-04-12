В Киргизии насчитали десятки школ, в которых учиться опасно

Десятки среднеобразовательных учреждений Киргизии нуждаются в капитальном ремонте либо уже непригодны для занятий. В некоторых селах дети учатся в зданиях, построенных в первые годы советской власти. В отдельных аилах уроки проходят в палатках, а под классы приспособлены железнодорожные контейнеры. Об этом стало известно на заседании парламента, посвященном использованию средств, выделенных из бюджета на ремонт социальных учреждений.

Стройки прошлого столетия

В школе села Кара-Арча Манасского района Таласской области, построенной в 1929 году, дымят печки (другого отопления здесь не предусмотрено), а из-за недостатка кабинетов педагоги проводят занятия прямо в учительской.

— У нас нет столовой, а о спортзале мы и не мечтаем, — посетовал директор Жанарбек Суйунбаев. — Каждый год с помощью родителей делаем ремонт, но денег хватает только на побелку и покраску, на самую экстренную починку крыши или еще чего-нибудь. Конечно, судя по внешнему виду не скажешь, что наша 90-летняя школа уже давно в аварийном состоянии. Но практически каждый урок мы проводим с риском для детских жизней. А у нас обучается 160 ребят.

Но бывают ситуации и похуже. Такой пример привел депутат парламента КР Жыргалбек Турускулов. По его словам, в селе Чон-Добо Жумгальского района Нарынской области дети учатся в… палатках.

— На строительство новой школы в селе средства выделили еще в 2014 году, — пояснил законодатель. — Возвели стены, поставили крышу, и на этом строительство остановилось. Объясняют это нехваткой денег. А ведь ранее правительство сообщало, что на строительство данной школы направят средства доноров, в частности, — правительства Турции , в размере почти 60 миллионов сомов. Оказалось, что из данной суммы непосредственно на возведение объекта было выделено только 22 миллиона сомов. На что потратили остальное — неизвестно.

Образование в кредит

Согласно официальным данным, в течение последних лет в Киргизии ежегодно вводятся в эксплуатацию десятки новых школ. А до конца 2018-го, к примеру, власти обещают построить еще 75 среднеобразовательных учреждений. Об этом сообщают в Госстрое (Государственном агентстве архитектуры, строительства и ЖКХ — Прим. ред.). Существует, впрочем, одно «но». Заявленное количество новых школ появится, если будет обеспечено своевременное финансирование.

Тем временем, по данным парламента, строительство порядка 200 школ было заморожено на стадии возведения. Поэтому государство нередко привлекает средства иностранных инвесторов. В 2016 году таким образом удалось обеспечить строительство свыше 50 учебных заведений, и только 21 объект появился благодаря финансированию из бюджета.

В июне 2017 года парламент ратифицировал кредитное соглашение между Киргизией и Саудовским фондом развития по строительству 16 общеобразовательных школ. Планируется, что учебные заведения вместимостью от 150 до 550 ученических мест построят в различных регионах страны. Кредит в 30 миллионов предоставляется на 25 лет под один процент годовых. Погашать его будут начиная с 2022 года.

Киргизстанские бизнесмены, в свою очередь, тратить средства на строительство школ или каких-либо других социальных объектов не торопятся. Такие случаи, по крайней мере, можно пересчитать по пальцам. Чаще всего пожертвования направляются предпринимателями в возведение мечетей, количество которых давно превысило число тех же средних школ. Так что, похоже, государству не остается ничего иного, как апеллировать к иностранному капиталу.

Впрочем, привлечение инвестиций из-за рубежа, к сожалению, не гарантирует, что объект будет возведен качественно. Некоторые из недавно построенных на иностранные средства школ уже нуждаются в ремонте, а то и в закрытии.

Занятия с удушением

Как утверждают парламентарии, в селе Туз Кочкорского района Нарынской области школа, построенная в 2007 году на средства корейских бизнесменов, опасна для здоровья детей. Во время занятий ученики теряли сознание прямо на уроках, а количество различных заболеваний увеличилось в несколько раз. Причинами заинтересовался Департамент санэпидемнадзора.

— По итогам проведенных исследований вынесено заключение о том, что дети не могут продолжать обучение в здании этой школы, — утверждает главный врач районного центра санитарно-эпидемиологического надзора Бактыгуль Орозбактиева. — При строительстве использовались материалы, содержащие в повышенной концентрации формальдегиды, фенол, ртуть, диоксид углерода. Эти вещества оказывают вредное воздействие на человеческий организм, опасны для органов дыхания, кожных покровов, нервной системы. При вдыхании паров фенола у человека появляется головокружение, головная боль. Также они приводят к остановке сердца. Впоследствии указанные выше химикаты в объемах, превышающих норму, приводят к различным мутациям.

Выяснилась и еще одна подробность: школу построили на месте кладбища. Сейчас в ситуации пытается разобраться комиссия, но медики уверенно заявляют: проводить занятия в этом здании нельзя. Однако другой школы в районе нет, впрочем, как и виновных в произошедшем.

В аварийном состоянии оказалась и одна из новых школ в Сузакском районе. Ее строительство профинансировали китайские предприниматели. Объект сдали в эксплуатацию в 2015 году, а проблемы начались уже в 2016-м. В стенах и фундаменте стали появляться трещины, а в кабинетах начальных классов просели полы.

Приглашенные специалисты объяснили это поднятием уровня грунтовых вод, неправильной прокладкой труб для дренажа и их засорением. Словом, теперь здание легче снести. Это обойдется дешевле, чем устранение недоделок. Однако и в этом случае виновных найти не могут. Строительство некогда начинала одна строительная компания, завершала же — другая. Ответственность за случившееся брать на себя не хочет ни та, ни другая.

Игра в арифметику

Всего в Киргизии насчитывается свыше 2220 школ. Сколько из них в аварийном состоянии, точно сказать нельзя. Разные источники приводят отличные друг от друга цифры — от 12 до 193. Минимальную — двенадцать — озвучивают в Министерстве образования и науки

— В 2017 году мы провели комплексный анализ технического состояния всех школ, — поясняет министр образования Гульмира Кудайбердиева . — По результатам был сформирован перечень, куда вошли 193 школы. 108 из них требуют в перспективе нового строительства, 73 нуждаются в капитальном ремонте и только 12 школ находятся в остром аварийном состоянии.

Кстати сказать, исследование состояния школ в том же году проводилось и общественным объединением «Булан институт». По его данным, все 193 школы являются аварийными и непригодными к эксплуатации. В Госстрое, в то же время, утверждают, что в экстренном ремонте нуждаются 169 учебных заведений.

Комментарий

Чолпон Орозобекова, глава общественного объединения «Булан институт»:

— Наверное, никого не удивлю, если скажу, что в республике сфера школьного строительства коррумпирована. Вопрос, который необходимо изу-чать соответствующим госорганам, — качество сданных в эксплуатацию зданий. Во многих случаях есть серьезные претензии.

Мы еще в прошлом году рекомендовали госорганам проверять сметы, качество строительных материалов. Но главное, необходимо находить и наказывать виновных. В противном случае нарушения будут повторяться. В свою очередь, мы готовимся провести новое исследование по состоянию школ. Результаты собираемся опубликовать в конце 2018 года.