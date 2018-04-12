Студенты АлтГТУ трудоустраиваются в компании «Ростсельмаш»

В Алтайском государственном техническом университете побывали представители одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» г. Ростов-на-Дону ). Со студентами факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ встретился Максим Шевцов , руководитель проекта «Кадры для отрасли» завода «Ростсельмаш». Цель этой встречи — отбор студентов для прохождения практики с дальнейшим трудоустройством.

Как отмечают на кафедре наземных транспортно-технологических систем, с «Ростсельмашем» АлтГТУ связывают давние партнерские отношения. Несмотря на то, что в Ростове-на-Дону есть свой технический вуз с родственной кафедрой, выпускников Алтайского технического университета с удовольствием приглашают на работу. В настоящее время на предприятии работают более 20 инженеров-технологов и конструкторов, окончивших АлтГТУ. Многие из них сделали удачную карьеру, заняв должности в высшем руководящем звене компании, что, несомненно, говорит о высоком качестве подготовки в вузе специалистов для сферы сельхозмашиностроения.

Максим Шевцов рассказал о компании и провел собеседование со студентами выпускающих курсов, изъявившими желание пройти производственную практику на «Ростсельмаше» и в дальнейшем трудоустроиться там.