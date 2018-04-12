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Студенты АлтГТУ трудоустраиваются в компании «Ростсельмаш»
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Студенты АлтГТУ трудоустраиваются в компании «Ростсельмаш» 

АиФ — Алтай 1 час назад
В Алтайском государственном техническом университете побывали представители одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону). Со студентами факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ встретился Максим Шевцов, руководитель проекта «Кадры для отрасли» завода «Ростсельмаш». Цель этой встречи — отбор студентов для прохождения практики с дальнейшим трудоустройством.
Как отмечают на кафедре наземных транспортно-технологических систем, с «Ростсельмашем» АлтГТУ связывают давние партнерские отношения. Несмотря на то, что в Ростове-на-Дону есть свой технический вуз с родственной кафедрой, выпускников Алтайского технического университета с удовольствием приглашают на работу. В настоящее время на предприятии работают более 20 инженеров-технологов и конструкторов, окончивших АлтГТУ. Многие из них сделали удачную карьеру, заняв должности в высшем руководящем звене компании, что, несомненно, говорит о высоком качестве подготовки в вузе специалистов для сферы сельхозмашиностроения.
Максим Шевцов рассказал о компании и провел собеседование со студентами выпускающих курсов, изъявившими желание пройти производственную практику на «Ростсельмаше» и в дальнейшем трудоустроиться там.
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