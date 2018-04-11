Форум студенческого самоуправления «Курсом Лидера» прошел в Зарайске

Зарайска, На площадке Зарайского педагогического колледжа собрались более сотни студентов из образовательных учреждений Коломны Луховиц . В течение всего дня «Молодая Гвардия» Подмосковья обучала участников тому, как успешно создать и развивать студенческое самоуправление.

Сегодня студенческие советы есть практически в каждом среднем специальном учебном заведении (ССУЗ), но они, к сожалению, находятся на начальном этапе развития — деятельность активистов сводится к организации

культурно-массовых

мероприятий. Мы помогаем сделать их действительно важным звеном в жизни учебных учреждений, который ведет грамотный диалог с руководством ССУЗа, реализует

социально-значимые

проекты, защищает права студентов в различных структурах и областях, мотивирует молодежь к развитию», — прокомментировала руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Линара Самединова

Наша форумная кампания «Курсом Лидера» только стартовала — это второй форум, который мы проводим для студентов ССУЗов. В планах — проехать по всей Московской области и познакомиться со студентами-активистами

Студенты узнали о том, как мотивировать команду, создать студенческое самоуправление, защитить свой проект, развить внутренние СМИ учреждений, а также молодогвардейцы рассказали об основах

тайм-менеджмента