Форум студенческого самоуправления «Курсом Лидера» прошел в Зарайске 

На площадке Зарайского педагогического колледжа собрались более сотни студентов из образовательных учреждений Коломны, Зарайска, Луховиц. В течение всего дня «Молодая Гвардия» Подмосковья обучала участников тому, как успешно создать и развивать студенческое самоуправление.
Сегодня студенческие советы есть практически в каждом среднем специальном учебном заведении (ССУЗ), но они, к сожалению, находятся на начальном этапе развития — деятельность активистов сводится к организации
культурно-массовых
мероприятий. Мы помогаем сделать их действительно важным звеном в жизни учебных учреждений, который ведет грамотный диалог с руководством ССУЗа, реализует
социально-значимые
проекты, защищает права студентов в различных структурах и областях, мотивирует молодежь к развитию», — прокомментировала руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Линара Самединова.
Наша форумная кампания «Курсом Лидера» только стартовала — это второй форум, который мы проводим для студентов ССУЗов. В планах — проехать по всей Московской области и познакомиться со студентами-активистами
— Александр Толмачев, заместитель руководителя «Молодой Гвардии» Подмосковья.
Студенты узнали о том, как мотивировать команду, создать студенческое самоуправление, защитить свой проект, развить внутренние СМИ учреждений, а также молодогвардейцы рассказали об основах
тайм-менеджмента
Инициативу проведения форума поддержали представители региональных и муниципальных органов власти: на встречу со студентами также приехали депутат Московской областной думы Евгений Аксаков и заместитель главы городского округа Зарайск по социальным вопросам Виталий Давыдов, представители Советов депутатов городских округов Луховицы и Зарайск.