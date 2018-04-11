Результативность начального школьного образования обсудили педагоги в Щербинке

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Научно-практический семинар по надпредметному курсу «Мир деятельности» прошел 9 апреля в образовательном комплексе «Школа №2122». Мероприятие посетили более 50 педагогов из образовательных учреждений Москвы Московской области и ближайших регионов.

Участники обсудили теорию российского педагога Людмилы Петерсон. Методика ее работы заключается в том, чтобы ученик начальных классов освоил навыки самообразования. Кроме того, сделаны акценты на коллективной работе и результативности учебы.

Прошли лекции педагогов и мастер-классы среди преподавателей начальной школы. По окончанию практической части семинара был организован круглый стол, где участники разобрали основные отличия традиционных уроков от занятий, организованных с использованием методов Людмилы Петерсон.