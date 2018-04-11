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Курских школьников и студентов приглашают принять участие в конкурсе «Туристская инициатива»
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Курских школьников и студентов приглашают принять участие в конкурсе «Туристская инициатива» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Ребятам необходимо представить научно-исследовательские и проектных работы краеведческой направленности
В рамках деятельности КРОО «Центр развития молодежного туризма и предпринимательства „Содействие“ состоится конкурс проектов „Туристская инициатива“ среди школьников 9-11 классов, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений г. Курска и Курской области. Работы принимаются до 22 апреля.
По итогам экспертной оценки лучшие заявки будут допущены к публичной защите в рамках молодёжного Форума „Туристская инициатива“, который пройдет 15 мая 2018 года.
С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться в официальной группе „ВКонтакте“.
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