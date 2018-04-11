Ученые Беларуси и России — о сути современного образования

Можно ли строить систему образования исключительно на запросах рынка? Как и чему нужно учить современного студента? Или куда важнее для начала ответить на другой вопрос: зачем молодой человек идет получать те или иные знания?

Важную особенность систем образования наших стран обозначил ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий — тандем обучения и воспитания. Для западной модели второй компонент не предусмотрен, там воспитательную роль берет на себя общество, а не вуз. Нет в нашем образовании и четких целей: для чего учим? Большинство студентов этот вопрос просто ставит в тупик.

С ответом вроде как должен помочь рынок, ведь сейчас, заметил академик РАН Вячеслав Степин , человек определяется в первую очередь как продающий и покупающий. Но все ли учитывает этот рынок?

У первого проректора Белорусской государственной академии искусств Светланы Винокуровой не такой однозначный ответ: образование не представляет собой ту форму, где можно все продавать и покупать. К тому же на первый план выходит принцип непрерывного образования, одна из важных задач которого — научиться искать и сомневаться. Хотя по большему счету и в нашей системе не в новинку лозунг «учиться, учиться и учиться». Тут надо сказать, что, с одной стороны, рынок оказывает позитивное влияние на вузы. Но с другой, отмечают белорусские специалисты, вот ввели в университетском образовании степени бакалавра и магистра, и как на это среагировал тот самый рынок? Увы, никак…

Серьезную проблему переходного периода белорусского и российского образования обозначил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин : присоединяясь к Болонскому процессу и принимая его правила игры, мы порой не со всем согласны, но ничего своего не предлагаем. В то время как советский университет унаследовал богатые традиции и имел четкие цели: формирование цельной личности, которая готова реагировать на различные условия в бурно меняющемся мире. Поэтому и личность, выходящая из университета, не должна быть привязана только к профессии.

Нужно готовить человека творческого, ведь в жизни нет готовых рецептов и шаблонов

Каким должно быть образование завтра? Здесь специалисты не сомневаются: решающую роль могут сыграть именно национальные ценности, ведь все больше стран не видят Запад своим образцом для подражания. Вот только при отборе студентов нужно чаще заглядывать им в глаза, пришел к выводу Хачатур Мариносян, президент Академии гуманитарных исследований и действительный член Российской академии естественных наук. Только так можно заметить перспективных молодых людей. Ученый с грустью отметил: сегодня мы наблюдаем примитивизацию личности во всех сферах, и наука — не исключение. А ведь правда в том, что образование не может быть вне политики, и оно было и будет именно таким, какие политические задачи стоят. Поэтому и для наших стран картина вырисовывается такая: нужно готовить человека творческого, ведь в жизни нет готовых рецептов и шаблонов.

Эту мысль ректор БГУ Андрей Король заключил в емкий вывод о личностно-ориентированном образовании: родился уникальным — не превращайся в стандарт.