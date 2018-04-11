В столице стартовал второй набор студентов в московский Серебряный университет

Пройти бесплатное обучение можно на пяти факультетах: гуманитарный, здоровье и безопасность, массовые коммуникации и информатика, культура и творчество, психологический. Предлагается более 30 программ.

Занятия ведут профессиональные педагоги ведущих вузов — Московского городского педагогического университета и Московского городского университета управления правительства Москвы

— Они готовы поделиться знаниями в области истории и культуры, литературы и социальных медиа, иностранных языков, рукоделия. Научат пользоваться смартфоном, поспособствуют формированию правовой и финансовой грамотности, — рассказывает директор Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета Марина Шалашова.

Те, кто уже отучился в Серебряном университете, получили много новых знаний, обрели друзей. 78-летняя Римма Фомичева — одна из выпускниц проекта.

— Я выбрала направление волонтерства, — рассказывает она. — И за время обучения помогала добровольцам на нескольких мероприятиях.

84-летний Александр Ветров теперь разбирается в компьютерах не хуже внука.

— А еще я супруге с документами помогаю, — говорит пенсионер. — Хочу быть полезным людям.

Сохранять активный образ жизни хочет и выпускница Серебряного университета 58-летняя Светлана Носкова. Во время обучения она посещала курсы по направлению «Журналистика».

— Во время обучения я попробовала писать тексты в разных жанрах, — говорит Носкова. — Педагог все подробно объясняла, было интересно и полезно.

Тем, кто хочет последовать примеру первых выпускников проекта, нужно обратиться в ТЦСО по месту жительства.

СПРАВКА

Для желающих освоить новую профессию открыты шесть рабочих специальностей: «Рабочий зеленого хозяйства», «Изготовитель игровых кукол», «Няня», «Кладовщик», «Столяр», «Кассир билетный».