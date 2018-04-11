Жительница Поморья объявила голодовку против «сомнительных» подходов к образованию в урдомской школе

Школа в поселке Урдома стала известна на всю страну. СМИ регионального и федерального уровня писали о ней, Генеральная прокуратура проводила проверки, родители обращались в Министерство образования с письмом в поддержку учебного заведения. Причина такого ажиотажа вокруг сельской школы — бурное недовольство и объявление войны руководству школы одной из родительниц учащихся там девочек.

С 2013 года в школе действует буквенная система оценок. Руководство разработало систему A, B, C, D, F в соответствии с требованием стандартов. При поступлении ребёнка в школу его родителей обязательно знакомят с локальными актами, где прописано, каким образом учителя оценивают знания.

Елены Мизулиной. Такая система оценок сильно возмутила Кушмылёву Валентину, мать 11-летней ученицы этой школы. 23 марта она выступила с открытым письмом в адрес Генеральной, Областной и Районной прокуратуры, Министерства образования России и Архангельской области , администрации Ленского района, а также спикера Совета Федерации

В этом письме Валентина объявила, что, если ее требования не будут исполнены, то с 6 апреля она объявит бессрочную голодовку. Письмо получилось внушительным, с множеством обвинений в адрес директора школы Додонова и курса, взятого им в развитии школы.

Первый пункт этого письма — уволить Додонова и лишить его права преподавания.

Кушмылёва обвиняет руководство школы в «растлении малолетних». Якобы в течение 10 лет там проводился курс «Полезные навыки», на которых ученикам рассказывали о вреде наркотиков и сексуальной жизни.

— Мы сейчас в судах полностью доказали, что никаких вопросов, связанных с сексуальной жизнью и воспитанием на этих уроках не было. Мы отстояли в судах деловую репутацию школы. Эта информация уже не просто оценка, а решение судебных органов, что этого не было. Что касается пропаганды наркотиков, то эти уроки были направлены на профилактику употребления наркотиков. Было всего 33 урока за 3 года. У нас он перестал вестись в этом учебном году, потому что не нашли новых пособий, отвечающих стандартам — рассказал директор школы Додонов.

Кроме «растления» Кушмылёва обвиняет школу в других смертных грехах:

— Предательство в отношении своего государства. Воспитание будущего гражданина с измененным сознанием и с утратой традиционных российских ценностей, — говорится в письме. — [Руководители школы] являются носителями прозападных ценностей.

Кушмылёва уверена, что Додонов «считает допустимым пропаганду ЛГБТ для детей». В качестве примера она приводит его цитату, в которой директор говорит, что «не очень понимает, как на государственном уровне приняли запрет на пропаганду гомосексуализма».

Еще три требования Кушмылёвой — отменить буквенную оценочную систему и оценочные листы со 2 апреля. Вместе с ними — кодовые номера, присвоенные учащимся для подсчета итоговых результатов. Введение буквенной системы, считает Валентина, это «распил образовательного бюджета с попутным отрывом от российских традиций оценивания учебных успехов школьника».

В оценочных листах, выдаваемых ученикам, школьники могут самостоятельно оценивать свою работу. Это делается для формирования объективности и способности себя оценивать у ребенка. Каждый критерий работы оценивается отдельно. Кроме того, работа разбита по уровням выполнения задания. Небольшие изменения все-такие будут внесены — решением совета школы с 9 апреля оценки будут ставится не буквами, а цифрами.

— По решению совета школы нашу оценочную систему, которая была принята на законных основаниях и не является экспериментальной, в нее внесены уточнения. Нет обозначений наших уровней буквами, будут обозначаться арабскими цифрами. Система абсолютно не меняется при этом. Будем использовать все наши наработки, весь наш опыт, который мы наработали, — рассказывает директор школы Владимир Додонов. — Процент, который высказал недовольство, небольшой, где-то 15 процентов по моим подсчетам. Система остается, но обозначение будет не буквами, а цифрами.

Пятый, самый объемный, пункт требований Кушмылёвой — прекратить противоправные действия в отношении ее детей и семьи, а также привлечь к ответственности Додонова. Следующий пункт — тоже требование привлечения директора, на этот раз за нарушение Законодательства РФ при составлении устава школы.

Додонов, по мнению Кушмылёвой, виноват в антипедагогических мерах воспитания, допущения издевательств сверстников над ее дочерью, доведения ее до истерики. Вместе с Додоновым Валентина требует привлечь должностные лица прокуратуры и МВД Ленского района, которые не выявили во время проверок нарушений в действиях руководства школы.

Кушмылёва описывает множество случаев, когда ее дети подверглись различным ущемлениям. Например, в начале учебного 2016 года дочь Валентины пришла домой со шрамами на руке и объяснила, что «это тренд, многие так делают, иначе будешь не такой, как все». Описано шесть случаев, как дочь Валентины били и унижали одноклассники. По словам Кушмылёвой, все гонения начались после того, как она открыто стала выступать против порядков и методов обучения школы.

Седьмое требование — отменить решение суда о признании информации, распространяемой о школе Кушмылёвой, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию школы. Преподавание профилактического курса о наркотиках, опять же, по мнению Валентины, «является нарушением законодательства в области образования».

Два заключающих требования — провести независимую проверку образования в урдомской школе и предоставить ей результаты проверки. Ранее в школе уже проводились проверки, в ходе которых не выявили никаких нарушений.

В завершение Кушмылёва объявляет голодовку, и в случае своей смерти считает виновными в этом Додонова и его жену, исполняющую обязанности директора; экс-министра образования области, а ныне главу Северодвинска Игоря Скубенко ; министра образования РФ Ольгу Васильеву ; еще восемь человек — главу, прокурора и начальника МВД Ленского района, и людей, имеющих отношение к Министерству образования области.