Уникальные кадры для Арктики готовят в Тюмени

Сейчас подготовкой кадров высшей квалификации для Севера занимаются около 30 вузов России , из которых лишь 17 имеют в своих программах отдельные конкретные арктические компетенции, при этом четыре университета — Тюменский индустриальный, Губкинский, Уфимский и Ухтинский — готовят специалистов нефтегазового профиля. Об этом и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова сообщила на собрании членов региональной общественной организации «Ассоциация полярников Тюменской области».

Она отметила, что в Тюменском индустриальном университете дисциплина «Геокриология» введена в рабочие учебные планы специальностей «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «Безопасность технологических процессов и производств», «Геология нефти и газа» и «Земельный кадастр».

По словам Вероники Ефремовой, сегодня в университете введены три магистерских и две бакалаврских Арктических образовательных программы, в том числе две — на английском языке, а также четыре программы по дополнительному профессиональному образованию.

В 2002 году в Тюменском индустриальном университете открыли специализацию «Инженерная геокриология» по специальности «Гидрогеология и инженерная геология», ежегодный выпуск по которой составляет около 20 человек. Она отметила, что современные вызовы науки и социально-экономического развития страны требуют создания новых формаций для научной работы с актуальными данными инженерно-геологических изысканий в криолитозоне на суше и на дне арктических морей с заглубленной кровлей мерзлоты. В университете недавно создали студенческое Арктическое научное сообщество, нацеленное на изучение последних достижений науки и практики и поиск решения проблем, связанных с формированием арктической экосистемы.

Вероника Ефремова сообщила, что Тюменский индустриальный университет в рамках стратегического проекта «Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ» внедряет уникальную программу проектной арктической магистратуры. Её ключевой идеей является формирование проектных команд из магистрантов разных направлений: IT-профиля, геологии, социолого-гуманитарного профиля, которые работают под руководством ведущих исследователей над реальными проектами, направленными на решение проблем освоения территорий и ресурсов Арктики.

«Мы готовы продолжать работу по подготовке уникальных кадров для Арктики», — сказала Вероника Ефремова в завершении своего выступления.