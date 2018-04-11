Андрей Травников презентовал в Москве программу «Технопрома-2018» 

Предстоящий «Технопром» посвятят трем взаимосвязанным темам: реализации Стратегии научно-технологического развития России, использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и проведению новой региональной промышленной политики. Деловая программа форума продлится четыре дня. Первый день — образовательный. Главными действующими лицами станут студенты, молодые ученые и исследователи, технологические предприниматели и инженеры, школьники и учителя. В планах — лекции, мастер-классы, проблемно-деловые и обучающие игры, а также олимпиады по технологическим направлениям, конкурсы технопредпринимательства. Интеллектуальными партнерами образовательного дня выступят Академия наук, «Росатом», «Ростех», Российская венчурная компания и другие.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №15 от 11 апреля 2018 года